Друг Аллы Пугачевой показал редкое фото с ней - как она выглядит в жизни

Кратко:
- Кирилл Серебрянников показал Аллу Пугачеву
- Режиссер считает ее своей подругой
Российский режиссер Кирилл Серебрянников показал, как он провел время с российской певицей Аллой Пугачевой, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину.
На своей странице в соцсетях Кирилл подвел итоги года и показал фотографии с близкими друзьями.
На одном из кадров засветилась и Примадонна в домашней обстановке, в ее руках было мороженное, а режиссер угощался конфетой.
Поклонники режиссера остались в восторге от такого снимка.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, недавно Главред сообщал, что Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
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Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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