Друг Аллы Пугачевой показал редкое фото с ней - как она выглядит в жизни

Алла Пугачева попала в домашний кадр с другом.

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Алла Пугачева дружит с Кириллом Серебрянниковым / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Кратко:

Кирилл Серебрянников показал Аллу Пугачеву

Режиссер считает ее своей подругой

Российский режиссер Кирилл Серебрянников показал, как он провел время с российской певицей Аллой Пугачевой, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину.

На своей странице в соцсетях Кирилл подвел итоги года и показал фотографии с близкими друзьями.

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На одном из кадров засветилась и Примадонна в домашней обстановке, в ее руках было мороженное, а режиссер угощался конфетой.

Поклонники режиссера остались в восторге от такого снимка.

Кирилл Серебрянников и Алла Пугачева / фото: скрин instagram.com, Кирилл Серебрянников

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Главред сообщал, что Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

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Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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