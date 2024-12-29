"4−5 песен": появление Аллы Пугачевой на Рублевке - россияне никогда не забудут

Алла Пугачева всегда была эталоном престижности.

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Аллу Пугачеву больше не ждут на Рублевке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Кратко:

Аллу Пугачеву уважали ранее в РФ

Певица стала запрещенной на праздниках российских олигархов

Российская светская львица-сплетница и пропагандистка Алена Кравец высказалась о певице Алле Пугачевой, которая уехала вместе с семьей из РФ в начале полномасштабной войны в Украине.

Как сообщила Кравец в интервью российским пропагандистам, Пугачева ранее выступала на Рублевке в Новый год за 15-20 млн рублей.

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Светская львица также выдала, что Примадонну больше не зовут на корпоративы, ведь она в списке запрещенных артистов в РФ.

"Просто само присутствие Пугачевой на вечеринке в новогодние каникулы было престижно. Вот ей и платили по 20 миллионов за "фанерные" 4−5 песен. Но после предательства Пугачевой Родины мы ее и знать не хотим", — сказала Кравец.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Главред сообщал, что Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

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Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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