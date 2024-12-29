"4−5 песен": появление Аллы Пугачевой на Рублевке - россияне никогда не забудут

Кратко:
- Аллу Пугачеву уважали ранее в РФ
- Певица стала запрещенной на праздниках российских олигархов
Российская светская львица-сплетница и пропагандистка Алена Кравец высказалась о певице Алле Пугачевой, которая уехала вместе с семьей из РФ в начале полномасштабной войны в Украине.
Как сообщила Кравец в интервью российским пропагандистам, Пугачева ранее выступала на Рублевке в Новый год за 15-20 млн рублей.
Светская львица также выдала, что Примадонну больше не зовут на корпоративы, ведь она в списке запрещенных артистов в РФ.
"Просто само присутствие Пугачевой на вечеринке в новогодние каникулы было престижно. Вот ей и платили по 20 миллионов за "фанерные" 4−5 песен. Но после предательства Пугачевой Родины мы ее и знать не хотим", — сказала Кравец.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, недавно Главред сообщал, что Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
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Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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