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Дорофеева перепела легендарного "Щедрика"

26 декабря 2022, 22:20
Певица Дорофеева замахнулась на всемирно известного "Щедрика".
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / facebook.com/nadya.dorofeeva.3

Украинская певица Надя Дорофеева перепела легендарную украинскую щедривку "Щедрик" вместе с певицей Lely45.

Как сообщает ТСН, певицы спели песню украинского композитора Николая Леонтовича на съемочной площадке специального рождественского ТВ-проекта "Ты не один" от 1+1 Big Brave Events и Atlas.

"Это не просто песня, это невероятная гордость. Когда ты слышишь ее и поешь, то чувствуешь невероятную нежность, силу и эмоциональность. А также большую ответственность, потому что это легендарная щедривка! Она вызывает искренние детские ощущения и воспоминания", - прокомментировала Дорофеева.

Напомним, ранее поп-певица Надя Дорофеева публично покаялась в том, что раньше регулярно давала концерты в России и регулярно сотрудничала с российскими продюсерами. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Instagram 12 декабря.

Девушка сказала, что решилась на признание после просмотра видеоролика на YouTube-канале "Отряд киноманов" под названием "Почему мы это смотрели: "Няня Вика", "Солдаты", "Кадеты"".

В одном из фрагментов видео говорится − песня из репертуара украинской группы "Время и Стекло", "Навернопотоумчто", участием в которой прославилась Дорофеева, прозвучала в российской комедии невысокого пошиба "Мужчины против женщин. Крымские каникулы" (2018). Причем съемки проходили в аннексированном РФ Крыму.

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Надя Дорофеева
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