УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Долина в микрошортах показала свои старческие коленки на пляже

Алена Кюпели
9 января 2024, 12:22
Долина продолжает хвастаться своей старческой фигурой.
Лариса Долина отправилась в отпуск
Лариса Долина отправилась в отпуск / Коллаж Главред, фото Instagram/larisa.dolina.official

Бывшая одесситка, а нынче - один из главных пропагандистских голосов страны-оккупанта Лариса Долина полагает, что имеет красивую и молодую фигуру.

Это единственное объяснение тому, что человек в таком возрасте выкладывает свои старческие ноги в социальные сети и откровенно любуется ими.

Так, на своей странице в Instagram, путинистка опубликовала кадры, как отдыхает в теплых краях. Она надела яркий костюм - рубашку и ультра короткие шорты, которые оголили старческие ноги певицы.

видео дня
Путинистка Долина в микрошортах
Путинистка Долина в микрошортах / Instagram/larisa.dolina.official

К слову, Долина уже не в первый раз одевается не по возрасту, выставляя на показ свои слегка усохшие прелести. В стране на болотах - России, ее уже прозвали "мумией".

Напомним, ранее украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон высмеял Долину за ее нелепые видео, которыми она делится на страницах своих социальных сетей.

Также сообщалось, что Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя певица заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Лариса Долина новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Дефицит ракет для Patriot: в ВСУ раскрыли тревожную ситуацию в силах ПВО

Дефицит ракет для Patriot: в ВСУ раскрыли тревожную ситуацию в силах ПВО

12:45 Украина
ВСУ уничтожили сотни оккупантов и взяли много пленных: генерал назвал направление

ВСУ уничтожили сотни оккупантов и взяли много пленных: генерал назвал направление

11:49 Украина
Почему ТЦК хватают людей на улице и насколько это законно: в Раде ответили

Почему ТЦК хватают людей на улице и насколько это законно: в Раде ответили

11:31 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:00

Венгрия выдвинула новое требование для снятия вето на помощь Украине от ЕС - Politico

13:49

Умер народный артист Украины Виталий Билоножко

13:47

Убегайте он него: психолог назвала 7 типов мужчин, которых стоит избегатьВидео

13:44

"Показала единение и толерантность": йога-бойфренд Лорак цинично похвалил певицу-предательницу

13:37

Хюррем из Великолепного века опозорилась пропагандистской вечеринкой для дочери

Из-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий КуликИз-за войны КНДР и Южной Кореи у Украины будут проблемы с боеприпасами - Виталий Кулик
13:09

При содействии Favbet Foundation с февраля 2022 года ВСУ получили помощь на 210 млн грн

12:45

Дефицит ракет для Patriot: в ВСУ раскрыли тревожную ситуацию в силах ПВО

12:28

Гороскоп Таро на 2024-й: Близнецов ждет год прибыли, идей и их воплощенияВидео

12:22

Долина в микрошортах показала свои старческие коленки на пляже

Реклама
11:49

ВСУ уничтожили сотни оккупантов и взяли много пленных: генерал назвал направление

11:47

Месть за "Киевстар": хакеры оставили Москву без интернетаФото

11:37

Верховная Рада рассмотрит пять версий законопроекта о мобилизации: детали

11:31

Почему ТЦК хватают людей на улице и насколько это законно: в Раде ответили

11:25

Китайский гороскоп на завтра 10 января: Драконы - слушайте сердце, Петухи не торопитесь

11:21

Восточные сказки: (не)разведенный Налчаджиоглу привез новую любовницу на родину

11:03

Церковный праздник 10 января: что нельзя выбрасывать в день памяти Григория Нисского

11:00

До выборов в РФ Путин хочет присоединить еще две области Украины - эксперт

10:58

Вылавливать ложкой не нужно: как убрать всю пенку c бульона за один раз

10:45

"Ситуация не патовая": в Раде прокомментировали ход боевых действий на фронте

10:43

Взрывчатку прикрепили на вагоны: на Урале прогремели взрывы на железной дороге

Реклама
10:39

В Украине подорожал стратегически важный продукт: как изменилась цена

10:17

Что будет, если пользоваться телефоном во время зарядки: как не испортить батарею

10:16

Сколько еще армия РФ сможет наступать: назван крайний срок

09:56

Как удалить пятна с белой одежды за считанные минуты: мужчина показал чудо-средство

09:56

РФ бьет по Украине новыми дронами Shahed: в Сети рассказали подробности

09:42

"Обратись к Зеленскому": президент ОАЭ саркастически отказал Нетаньяху в помощи

09:32

Как выбрать идеальный пуховик на зиму 2024: советы модного дизайнера

09:28

Россияне потеряют стратегический город: полковник ВСУ раскрыл детали боев на юге

08:54

Что будет, если съесть 1 кг мандаринов: доктор Габорец удивил ответомВидео

08:39

"Страдает окружающая среда": Украина потребует от России €56 млрд евро

08:38

В Украину идет новая волна похолодания: когда мороз даст украинцам "передышку"

08:29

Производство оружия и технологий для Украины: в Белом доме провели важные переговоры

08:10

Кто вынесет Нетаньяху из политики прямо в тюрьмумнение

08:00

Китайский Новый год 10 февраля: как встречать год Дракона и что подарить близкимЭксклюзив

07:28

Зеленский планирует визит в Швейцарию и участие в форуме в Давосе — СМИ

06:55

Оккупанты незначительно продвинулись в районе Донецка - ISW

06:20

Только чрезвычайно способные люди найдут животное за 12 секунд: сложная загадка

06:10

О войне. Прогноз на 2024 годмнение

05:30

Невероятно простой рецепт: как приготовить вкуснейший сыр Филадельфия в домашних условиях

04:55

Тоня Матвиенко похвасталась похудением на пляже в Дубае

Реклама
04:30

Угроза захвата двух городов на востоке: раскрыт сценарий внезапной атаки РФ

03:50

Как запечь яблоки в микроволновой печи: 8 главных правил для идеального десерта

03:25

Лишь немногие смогут найти воздушный шар: головоломка для самых внимательных

03:03

Опытные кулинары рассыпают рис на противне во время жарки мяса: для чего они так делают

02:26

Только 2% гениев решат головоломку: нужно найти клубнику среди арбузов

01:36

Эксперт рассказал, сможет ли Северная Корея разжечь большую войну на Дальнем Востоке

00:18

В Раде не могут договориться из-за законопроекта о мобилизации: спорят по 3 вопросам

08 января, понедельник
23:38

Полиция задержала эпатажную звезду "Х-Фактора" Андрея Мацевко

23:21

Зеленский определил переговорщиков Украины о гарантиях безопасности: кто попал в список

23:17

От чеснока и лука до перца: лучшие семена для выращивания рассады в январе

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять