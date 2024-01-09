Долина в микрошортах показала свои старческие коленки на пляже

Бывшая одесситка, а нынче - один из главных пропагандистских голосов страны-оккупанта Лариса Долина полагает, что имеет красивую и молодую фигуру.
Это единственное объяснение тому, что человек в таком возрасте выкладывает свои старческие ноги в социальные сети и откровенно любуется ими.
Так, на своей странице в Instagram, путинистка опубликовала кадры, как отдыхает в теплых краях. Она надела яркий костюм - рубашку и ультра короткие шорты, которые оголили старческие ноги певицы.
К слову, Долина уже не в первый раз одевается не по возрасту, выставляя на показ свои слегка усохшие прелести. В стране на болотах - России, ее уже прозвали "мумией".
Напомним, ранее украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон высмеял Долину за ее нелепые видео, которыми она делится на страницах своих социальных сетей.
Также сообщалось, что Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя певица заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.
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