Дочь телеведущего не пошла на экскурсию на русском языке

Анатолий Анатолич поделился смелым поступком своей дочери.

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Анатолий Анатолич с женой и детьми - коллаж: Главред, фото: instagram.com/yulattt

Украинский ведущий Анатолий Анатолич, который вместе с женой, пиарщицей Юлой (Юлия Бойко), воспитывает троих детей, рассказал о том, как его дочь отказалась от экскурсии.

В частности, его 13-летняя дочь Алиса в Милане отказалась слушать экскурсию из-за того, что она была на русском языке.

"Просто мне было неприятно слушать", – рассказала она. Алиса предположила, что гид могла быть из террористической России, ведь у нее был определенный акцент. Запись телефонного разговора с дочерью Анатолич опубликовал на своей странице в Instagram.

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Кто такой Анатолий Анатолич? Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.

Девочка добавила, что от экскурсии отказалась не только она, но и вся компания. Кроме того, она добавила, что была одета в футболку с надписью "Украина" на английском. "Смотрят на "Ukraine" и разговаривают на русском", – поделилась дочь Анатолича.

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Напомним, ранее супруга шоумена решилась на откровенность, и призналась, что у маленького Нила диагностировали задержку речевого развития. Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.

Также дочь Валерия Залужного "слила" его тайну относительно адаптации к гражданской жизни. "Железному генералу" было сложно привыкнуть к одной важно детали его нынешней работы.

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