Дочь Сумской удивила Сеть радикальной сменой имиджа

Антонина Паперная с мамой Ольгой Сумской / instagram.com/tony__pepper

Старшая дочь Ольги Сумской актриса Антонина Паперная подошла к подготовке к праздникам радикально - в новый год артистка войдет в совершенно новом образе.

Паперная поделилась кадрами, на которых она запечатлена со стрижкой пикси. Она всегда носила длинные белокурые волосы, поэтому такая метаморфоза в имидже кардинально меняет ее образ.

Но стоит отметить, что короткая стрижка "под мальчика" очень идет старшей дочери Сумской.

На новый образ и короткую стрижку Паперная не могла решиться около семи лет. Каждый раз, придя в салон, полная решимости осуществить задуманное, она передумывала в последнюю секунду.

Но Новый год - время чудес, и, вероятно, именно это придало сил актрисе. Несмотря на мандраж и волнение, Антонина Паперная все же осуществила свою мечту, изменила прическу и записала процесс трансформации на видео.

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Тоня Паперная подстриглась "под мальчика" / instagram.com/tony__pepper

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