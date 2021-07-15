Дочь Сумской обольстительно показала грудь, обтянутую слишком тугим купальником

Тоня Паперная / instagram.com/tony__pepper/

Дочь Ольги Сумской Тоня Паперная вышла за русского бизнесмена, и родила ему первенца. Девушка живет и работает в России, но активно ведет свой блог и часто хвастается новыми модными образами, спортивной фигурой и привлекательными формами.

В своем Instagram Паперная похвасталась отличной спортивной формой, и под особо модным розовым купальником засветила свою грудь, пресс на животике и загорелые ягодицы.

"Погода чудесная", - объявила она.

Девушка для снимка позировала у бассейна на шезлонге после купания с мокрыми волосами, которые закинула за спину.

Тоня Паперная / instagram.com/tony__pepper/

"Погода?! Пресс прекрасный", "Фигура", "Красотка", "Фигура идеальная", "А пресс какой чудесный", "Фигура огонь", "Роскошная", - пишут ей в комментариях восторженные поклонники и друзья.

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