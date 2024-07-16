Дочь путиниста Киркорова публично высмеяла отца с матами

Дочь Филиппа Киркорова продолжает троллить своего отца в сети.

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Дочь Киркорова пошутила над его скандалом / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Дочь российского певца Филиппа Киркорова, который не только поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, но и ездил к российским оккупантам на временно оккупированный украинский Донбасс с концертами, Алла-Виктория высмеяла отца из-за скандала с "розовой кофточкой".

Как сообщает росСМИ "Самые СЛИВки", Алла-Виктория опубликовала ролик на тему давнего скандала Киркорова с журналисткой, нарисовав бороду и надев розовую кофточку. Она вставила диалог артиста с журналисткой и открывала рот, пародируя отца.

"Дочь Киркорова троллит батю за историю с "розовой кофточкой". Мы не снобы, но по контенту от 12-летнего ребенка есть вопросики", - отметили авторы публикации в СМИ.

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Алла-Виктория спародировала Киркорова / фото: скрин t.me/samye_slyvky

Дочь путиниста даже не обрезала момент, где Киркоров использовал грубые нецензурные слова, что кажется очень странным, учитывая, что девочке только 12 лет.

Стоит отметить, что сам Киркоров пока никак не комментировал видео дочери, которая сейчас находится в Дубае на учебе.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Филипп Киркоров устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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