Примадонн последние шесть месяцев обнаруживает тревожные симптомы.

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Филипп Киркоров новости - у Киркорова обнаружили зависимость / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

В 2018 году Филипп Киркоров выпустил песню и клип "Цвет настроения - синий". По сюжету стареющий путинист по сути сыграл самого себя, так отчаянно он цепляется за то, чтобы быть с молодежью на "одной волне". Тогда трек звучал из каждого утюга и успел порядком надоесть даже самому артисту.

Однако песня оказалась для Киркорова пророческой, ведь в начале этого года он заразился "синей болезнью" - такой диагноз ему поставили в социальных сетях светские хроники.

Все дело в том, что в январе 2024 года Филя засветился с необычным украшением - татуировкой на тыльной стороне ладони, хотя ранее в прессе не единожды утверждал, что против нательных рисунков. Сейчас, спустя всего полгода после первой тату, тело певца-путиниста "забито" практически полностьюю.

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Пресса страны-оккупанта публикует фотографии татуировок Филиппа Киркорова, и отмечает, что такая резкая метаморфоза в его образе похожа на симптом тату-зависимости, которую также называют "синей болезнью". При этом журналисты опираются на данные Википедии, где отмечается, что этот термин характеризуется непреодолимым желанием преображать свое тело при помощи татуировок. Что, в свою очередь, в некоторых случаях можно расценить, как симптом более серьезных расстройств.

Филипп Киркоров новости - у Киркорова обнаружили зависимость / t.me/iamhronik

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости:

Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Примадонн устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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