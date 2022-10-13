Дочь Маргариты Тереховой показала иссохшую из-за болезни Альцгеймера актрису

Как Маргарита Терехова выглядит сейчас / imdb.com

Советская и российская актриса Маргарита Терехова в августе отметила юбилей - 80 лет. Увы, из-за молниеносно прогрессирующей болезни Альцгеймера, которую ей диагностировали в средине двухтысячных, она об этом едва ли догадывается - недуг сделал ее беспомощной, прикованной к постели, она никого не узнает, и мало что помнит.

Несмотря на это, ее единственная дочь, также актриса Анна Терехова, регулярно устраивает мероприятия, посвященные культурному наследию ее легендарной матери.

Обычно она анонсирует их на своей странице в Instagram старыми студийными фото Тереховой, и крайне редко показывает, как выглядит актриса сейчас.

Недавно, в анонсе публичного показа документально-игрового фильма-биографии об артистке, Анна показала ее руки, в которых зажат молитвенник - иссохшие, изможденные, но по-прежнему грациозные, с длинными, изящными пальцами.

Набольшую известность Маргарите Тереховой принесли роли в костюмированных фильмах-опереттах (Собака на сене, Благочестивая Марта, Д’Артаньян и три мушкетера), и также сотрудничество с режиссером Андреем Тарковским.

Руки 80-летней Маргариты Тереховой / instagram.com/grace_terekhovanna_tais

Ранее стало известно о смерти дамы Анджелы Лэнсбери, легендарной "Джессики Флетчер", британской актрисы и звезды сериала Она написала убийство.

Тем временем в свет вышла Софи Лорен - легендарная актриса и секс-символ 60-ых. Редкое появление на публике лишний раз доказало, что даже в 88 лет знойная итальянка по-прежнему хороша.

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