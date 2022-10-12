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Великолепна, как всегда: редкий выход Софи Лорен в 88 лет

12 октября 2022, 10:53

Актриса побывала на открытии собственного ресторана в Италии.

Софи Лорен
Софи Лорен уже 88 лет / EPA / UPG

Легендарная итальянская актриса Софи Лорен, которая великолепно выглядит в свои 88 лет, побывала на открытии своего собственного второго ресторана.

Редкое появление на публике дивы сразу же вызвало интерес у публики и поклонников актрисы.

Как сообщило издание Io Donna, ресторан Sophia Loren - Original Italian Food, открывшийся в прошлом году во Флоренции, теперь открыт для публики и в Милане. Точнее, в нескольких шагах от Дуомо.

Фото актрисы можно посмотреть тут.

На открытии этого нового ресторана сама икона кино присутствовала на эксклюзивном ужине с друзьями и гостями.

Среди них была Мадалина Генеа, румынская актриса и модель, сыгравшая Лорен в последней работе Ридли Скотта "Дом Гуччи".

Президент Dream Food, Yamamay и Carpisa Лучано Чиммино заявил, что Софи Лорен - вдохновляющая муза проекта, выбранная за ее средиземноморский характер и обладающая харизмой, выходящей за пределы любых географических и возрастных границ. По его словам, она продолжит сопровождать рестораторов в "этом путешествии", которое включает в себя план открытия в Италии и за рубежом. Следующей остановкой станет Бари, открытие которого запланировано на конец года.

Напомним, ранее голливудская актриса и жена актера Эштона Кутчера Мила Кунис, поделилась трогательным моментом, связанным со своей дочерью. Украинка по происхождению Кунис, поделилась деталями разговора с девочкой в программе Джоша Горовица.

По словам актрисы, когда они с ее супругом Эштоном стали собирать помощь для Украины, ее дочь спросила, идет ли в Украине война и правда ли, что Кунис родилась в Украине. "Я ответила - да. Она спросила: Получается, что я наполовину украинка?". Я ответила, что да. И тогда она: "Дааа!". Она была очень горда", - поделилась Кунис.

Сама актриса расплакалась рассказывая об этом моменте. Отметим, что актеры собирали помощь для Украины и собрали не один миллион.

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Софи Лорен
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