Как сейчас выглядит прикованная к постели болезнью Альцгеймера "Миледи" Маргарита Терехова

Как сейчас выглядит Маргарита Терехова / imdb.com

Советская и российская актриса Маргарита Терехова заслужила всесоюзную любовь и популярность благодаря музыкальным костюмированным фильмам (Собака на сене, Благочестивая Марта, Д’Артаньян и три мушкетера), мировую известность - главной ролью в кинодраме Андрея Тарковского Зеркало.

Терехова еще многое могла бы сделать для кинематографа, однако в средине двухтысячных ей была диагностирована болезнь Альцгеймера, которая прогрессирует с невероятной скоростью. Сейчас актриса абсолютно беспомощна - не может самостоятельно передвигаться и никого не узнает.

Последние интервью она дала в 2009 году Дмитрию Гордону, и в 2011 программе И снова здравствуйте. В 2012-том Терехова в последний раз появилась на публике: с уже очевидными признаками недуга она принимала участие в одном из московских кинофестивалей, где особое внимание уделялось ее юбилею - 70 лет.

Спустя десятилетие ее дочь, также актриса, Анна Терехова, опубликовала на своей странице в Instagram редкое фото больной матери. Таким образом она решила привлечь внимание к кинофестивалю, организованному в честь 80-го Дня рождения Маргариты Борисовны.

В морщинах и слегка безумном взгляде едва узнается та самая Терехова, по которой вздыхали тысячи мужчин, и на которую хотели быть похожи тысячи женщин. Только улыбка - озорная, ироничная, но в то же время загадочная, осталась неизменной.

Как сейчас выглядит Маргарита Терехова / instagram.com/grace_terekhovanna_tais

Ранее 64-летний испанский актер Антонио Бандерас показал на пляже свою любовницу. Девушка вдвое моложе него, и уже подписывается фамилией артиста.

Также 93-летняя вдова Шона Коннери, французская художница Мишелин Рокбрюн, без смущения демонстрирует тело в бикини - она отдыхала на яхте на Багамских островах.

Другие новости: