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Умерла легендарная "Джессика Флетчер" - звезда сериала Она написала убийство

12 октября 2022, 11:29

Дама Анджела Лэнсбери скончалась за 5 дней до своего Дня рождения.

Анджела Лэнсбери
Умерла Анджела Лэнсбери - Джессика Флетчер из сериала Она написала убийство / imdb.com, pixabay.com

Британская оскароносная актриса-рекордсмен, дама Анджела Лэнсбери покинула этот мир в ночь с 10 на 11 октября в возрасте 96 лет.

Об этом сообщает People с отсылкой на официальное заявление семьи артистки. "Дети дамы Анджелы Лэнсбери с грустью сообщают, что их мать мирно скончалась во сне дома в Лос-Анджелесе в 1:30 ночи сегодня, во вторник, 11 октября 2022 года, всего за пять дней до ее 97-летия. Помимо ее трех детей, Энтони, Дейдры и Дэвида, у нее остались трое внуков, Питер, Кэтрин и Иэн, а также пятеро правнуков и ее брат, продюсер Эдгар Лэнсбери", - говорится в объявлении.

Анджела Лэнсбери начала карьеру в 17 лет. Практически 80 лет на сцене принесли Лэнсбери три номинации на Оскар, 18 номинаций на Эмми. Она была лауреаткой премии Золотой глобус 6 раз, 5 раз она получила Тони. Ее вклад в развитие кинематографа был отмечен в 2013 году почетной премией Оскар. В 2014 году получила из рук королевы Елизаветы II звание Дамы-Командора ордена Британской империи за вклад в драматическое искусство и благотворительность.

Наибольшую известность, мировую любовь и признание Лэнсбери принесла роль Джессика Флетчер - эксцентричной и остроумной писательницы и детектива-любителя в сериале Она написала убийство. Сериал снимали 12 лет, с 1984 по 1996 год.

Семья актрисы отмечает, что до последних дней Анджела сохраняла острый ум и память - рвалась на сцену и съемочную площадку. Увы, в последние годы ее жизни ей это удавалось не очень часто: Лэнсбери отказывалась от ролей немощных и умирающих старух.

Последняя роль актрисы состоялась в детективном фильме Достать ножи: Стеклянная луковица, премьера которого состоится в ноябре 2022 гогда.

Ранее сообщалось, что Дама Оливия Ньютон-Джон, австралийская певица, актриса, звезда культового фильма Бриолин и обладательница именной звезды на голливудской Аллее славы, умерла в возрасте 73 лет от "проклятия Траволты".

Напомним, в начале августа умерла Нишель Николс - американская актриса и певица, которая заслужила всенародную любовь и популярность благодаря роли лейтенанта Нийота Ухуры из киновселенной Star Trek (Звездный путь).

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