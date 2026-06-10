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Дочь Лорак эпично опозорилась в сети: позорное фото

Алена Кюпели
10 июня 2026, 12:16
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София Налчаджиоглу опубликовала фото, в котором показала свое невежество.
Ани Лорак - дочь певицы захейтили
Дочь певицы не знает элементарных вещей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

  • Каким фото поделилась София
  • Что с ним не так

Дочь российской певицы Ани Лорак, которая позорно молчит о военном вторжении террористической России в ее родную Украину, опозорилась в социальной сети.

Как известно, дочь Лорак накануне исполнилось 15 лет. Ее мать в соцсети опубликовала ролик, где поделилась набором фотографией своей дочери.

видео дня

Впрочем, София Налчаджиоглу и сама решила поздравить себя, но сделала позорную ошибку в элементарной фразе на английском языке. Она написала: "Happy birthday to my"!

Ани Лорак отменяют
Ани Лорак отменяют в РФ, а дочь не учит английский / фото: instagram.com, Ани Лорак

Ошибка в том, что "my" — это притяжательное местоимение (мой), а здесь нужно объектное — "me" (меня).

Дочь Лорак не знает элементарных вещей
Дочь Лорак не знает элементарных вещей / Фото Instagram/sonchik_sk

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О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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