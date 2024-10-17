Дочь Клинта Иствуда попала в тюрьму за избиение своего бойфренда

Американская актриса, модель и светская львица Франческа Иствуд, дочь актеров Клинта Иствуда и Фрэнсис Фишер, стала героиней западных таблоидов - на первые полосы она ворвалась со скандалом, связанным с домашним насилием.
Как сообщает издание TMZ, в полицейский участок Беверли-Хиллз поступил звонок - мужчина пожаловался на свою возлюбленную, которая бросилась на него с кулаками. Нападающей оказалась Франческа.
Когда потерпевший сам явился в полицию, у него были зафиксированы "видимые травмы". Иствуд была заключена под стражу по обвинению в тяжком домашнем насилии.
Позже звезду отпустили под залог в размере 50 тыс. долларов. Также она уплатила штраф.
В СМИ отмечают, что имя жертвы Франчески Иствуд не разглашается, но ею, вероятно, стал актер Александр Рэйт - давний бойфренд знаменитости и отец ее единственного ребенка.
Кто такой Клинт Иствуд
Клинт Иствуд - американский киноактёр, кинорежиссёр, композитор. По данным Википедии, он - лауреат пяти наград Американской киноакадемии: четырёх премий "Оскар" в номинациях "Лучшая режиссура" и "Лучший фильм", а также Награды имени Ирвинга Тальберга за продюсерский вклад в киноискусство. Обладатель Национальной медали США в области искусств(2009). Лауреат премии "Почётный Сезар".
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Ранее американская певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес впервые заговорила про развод с Беном Аффлеком - их брак длился меньше двух лет, а разрыв стал настоящим ударом для артистки.
Также стало известно, что 94-летний Клинт Иствуд нашел себе новую подругу всего через 78 дней после смерти любимой, в фактическом браке с которой он состоял на протяжении последних 10 лет.
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