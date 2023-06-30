Дочь Киркорова удивила злым и завистливым лицом на дне рождении брата

Российские СМИ визжат от радости: 11-летний сын путиниста Филиппа Киркорова, в своей день рождения выпустил коллекцию одежды.
Сам отец славится своими нелепыми, дорогущими нарядами. И теперь, судя по всему, та же участь ждет и его сына - Мартина Киркорова, которого судя по слухам, Киркорову родила суррогатная мать.
Коллекция была создана в кооперации некой дизайнерши Алики Керимовой и была презентована на Рублевке, "лакшери"-площадке, где тусуются российские толстосумы, олигархи и престарелые звезды российской эстрады, которые и петь уже толком не умеют.
Но интересно не это. А то, как выглядела дочь Киркорова - Алла Виктория. Девочка уже попадала в скандал, когда отвратительно среагировала на подарок брата на свой день рождения. На всех фото девочка выглядит недовольной, злой и неприветливой.
На видео - Алла-Виктория Киркорова и ее недовольное лицо:
В этот раз, на бенефисе ее брата, Алла Виктория была отрешена и злая, она расстраивалась и явно завидовала брату.
Ранее стало известно о том, что в сети обсуждают то, как сильно поправилась старшая дочь путиниста Филиппа Киркорова, который и сам недавно решил обновить свое лицо и тело.
Кроме того, Киркоров подарил своей дочери серьги дорогущего бренда, на которые она весьма скромно отреагировала.
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