Дочь Елены Кравец покорила кардинальными изменениями во внешности

Кратко:
- Дочь Елены Кравец стала блондинкой
- Девушка уже давно мечтала об этом
Дочь украинской известной актрисы, ведущей и юмористки Елены Кравец – Мария решила немножко изменить свою внешность и поменяла прическу.
На своей странице в Instagram Мария показала поклонникам, как она побывала в парикмахерской и продемонстрировала результат эксперимента.\
Оказывается, Мария превратилась из брюнетки в блондинку и, как стало известно, воплотила свою мечту.
"День перемен. Сейчас она блондинка!", — отметила Кравец.
Елена Кравец - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, сын Елены Кравец проявил удивительное спокойствие, когда его разговор с мамой зашел об ужасных событиях последних 10 лет. Мальчик напомнил маме, что не знает жизни без войны. Он родился после 2014 года, когда страна-оккупант уже начала свои захватнические преступления.
А также ранее Елена Кравец поздравила старшую дочь Марию с 21-летием и ошеломила, насколько они похожи. Но Мария отметила, что уже два года считает ‒ неприемлемо устраивать пышное празднование своего дня рождения, который совпал с датой начала полномасштабного военного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.
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Кто такая Елена Кравец?
Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".
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