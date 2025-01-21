Дочь Елены Кравец покорила кардинальными изменениями во внешности

Мария решилась на отважный поступок.

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Мария Кравец поменяла цвет волос / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мария Кравец

Кратко:

Дочь Елены Кравец стала блондинкой

Девушка уже давно мечтала об этом

Дочь украинской известной актрисы, ведущей и юмористки Елены Кравец – Мария решила немножко изменить свою внешность и поменяла прическу.

На своей странице в Instagram Мария показала поклонникам, как она побывала в парикмахерской и продемонстрировала результат эксперимента.\

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Оказывается, Мария превратилась из брюнетки в блондинку и, как стало известно, воплотила свою мечту.

"День перемен. Сейчас она блондинка!", — отметила Кравец.

Мария довольна переменами / фото: скрин instagram.com, Мария Кравец

Елена Кравец / инфографика: Главред

Елена Кравец - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, сын Елены Кравец проявил удивительное спокойствие, когда его разговор с мамой зашел об ужасных событиях последних 10 лет. Мальчик напомнил маме, что не знает жизни без войны. Он родился после 2014 года, когда страна-оккупант уже начала свои захватнические преступления.

А также ранее Елена Кравец поздравила старшую дочь Марию с 21-летием и ошеломила, насколько они похожи. Но Мария отметила, что уже два года считает ‒ неприемлемо устраивать пышное празднование своего дня рождения, который совпал с датой начала полномасштабного военного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

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Кто такая Елена Кравец? Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

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