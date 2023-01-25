УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Дочь Брежневой поделилась фото с бойфрендом

25 января 2023, 13:29
Молодая девушка показала также свежие фото в своей социальной сети.
Вера Брежнева
Вера Брежнева / instagram.com/ververa

Дочь украинской певицы и теперь уже волонтера Веры Брежневой Соня Киперман, поделилась в сети свежими фото, а также показала своего бойфренда. Соответствующими фото девушка поделилась на своей странице в Instagram.

В свой 21 год девушка выглядит свежо и прекрасно. Кроме того, она очень похожа на свою маму, певицу Веру Брежневу.

Дочь Брежневой поделилась фото с бойфрендом
Соня Киперман. Instagram

Соня Киперман примерила на себя несколько образов, которые были сняты, в основном, на природе.

Дочь Брежневой поделилась фото с бойфрендом
Соня Киперман. Instagram
Дочь Брежневой поделилась фото с бойфрендом
Соня Киперман. Instagram

К слову, парень дочери Брежневой старше ее на 2 года. То есть, Киперман - 21, а ее бойфренду - 23.

Напомним, ранее украинская певица, бывшая участница девичьей поп-группы ВИА Гра, Вера Брежнева, как и многие люди по всему миру, в начале нового года подвела итоги прошедшего.

На своей странице в Instagram артистка поделилась выводами, которые ей принес 2022 год. "Прошлый год был настоящим испытанием. Испытанием внутри и снаружи. Год истины, силы, воли, чести и достоинства. Год проявления человечества. Таким ли мы его загадывали? Конечно, нет. Но мне было за что его благодарить", - пишет артистка.

В глазах поклонников главным выводом о самой Брежневой стал тот факт, что певица не стала торговать своей совестью в РФ, и с началом полномасштабной войны в Украине отказалась от любых связей со страной-агрессором, а свое свободное время посвятила благотворительной деятельности на пользу украинцев.

Кроме того, еще раньше российский телеграм-канал "Не Малахов" опубликовал фото, как грузинский продюсер Константин Меладзе регистрировался на рейс в аэропорту Риги.

"Константин Меладзе летел из Риги в Берлин с двумя тёлками. Верой Брежневой и не пахло", - написал паблик.

Между тем, разглядеть женщин, которых российский телеграм-канал там увидел и еще и обозвал, сложно. Единственное в чем он прав, это что и Веры Брежневой там тоже не видно.

Вас также может заинтересовать:

Вера Брежнева
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:29

Дочь Брежневой поделилась фото с бойфрендом

13:17

Официально: ВСУ отвели из СоледараВидео

13:04

Скандал с Минобороны: уволен директор департамента закупок Хмельницкий

12:50

Германия официально объявила о предоставлении Украине танков Leopard 2Видео

12:34

"Начнется революция после проигрыша в войне": эксперт назвала регион, из которого РФ начнет распадатьсяВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:32

Подразделения 19 различных бригад получили буржуйки от Олега Крота и "Фундации Течия"

12:28

Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития "Дія" реклама

12:22

Самые модные джинсы 2023: 4 модели потрясающей красоты, без которых весна будет немыслимой

12:00

Масленица в Украине 2023: что нельзя делать и что нужно сделать обязательно в этот деньВидео

Реклама
11:57

Не подходи, я обиделась: как понять, что ваша кошка точит на вас зуб

11:50

Зеленский ввел санкции против Новинского, наместника Киево-Печерской лавры и еще 8 церковниковВидео

11:47

"Попасть во что-то символическое": эксперт объяснил важность ударов по резиденциям ПутинаВидео

11:12

"Знаю, звучит странно": генсек НАТО заявил, что путь к миру лежит через поставки оружия УкраинеВидео

11:02

"Тот самый парень, когда нам было по 17 лет": Зеленская трогательно поздравила мужа с 45-летием

10:57

"Нам дали больше оружия, чем мы просили": Свитан рассказал, когда ВСУ дойдут до Азовского моряВидео

10:55

Бои вспыхнут с новой силой: британский разведчик назвал три главных направленияВидео

10:37

"Не дай Бог, прорвется украинский самолет": есть 2 причины установки ПВО на крышах в Москве – политологВидео

10:33

Украине стоит бомбить дронами Кремль, чтобы "опускать" Россию - НебоженкоВидео

10:33

Отталкивают и надоедают: вредные привычки всех знаков зодиакаВидео

10:26

Пресняков вместо Меладзе: грузинскому артисту массово отменяют концертыВидео

Реклама
10:20

"Вопиющая провокация": в РФ бьются в истерике из-за передачи танков Abrams УкраинеВидео

10:00

Разведка будет с дронами: Parimatch приобрел новую партию БПЛА "Небесная кара" для ВСУ

09:57

Принесет в дом прибыль и счастье: какого цвета должен быть коврик у входной двери

09:51

Четверых оккупантов "положили" одного за другим: впечатляющие кадры работы снайперов ВСУВидео

09:44

"РФ выведет войска и заявит, что Украина оккупировала ее территории": эксперт спрогнозировал шаги ПутинаВидео

09:36

"Я упала с самосвала, тормозила головой": Королёва с новой прической стала посмешищем в СетиВидео

09:13

Суррогатная мать родила ребенка для Пэрис Хилтон и ее мужаВидео

09:00

Кремль готовится к перевороту, генералы ищут себе оправдание: Виктор Небоженко - о ПВО в Москве

08:59

Истребители F-16 для Украины: Кулеба намекнул на готовящуюся поставкуВидео

08:55

Татьянин день: традиции, чудесная история и запреты праздника

08:52

"Доил" мать-старушку и "шел на Киев и Ригу": ВСУ зажмурили 53-летнего оккупанта

08:43

Текущие коррупционные скандалы очень полезнымнение

08:29

Под Бахмутом погиб победитель Кубка мира по ММАФотоВидео

08:27

Вылазка в тыл РФ: спецназ ГУР у Новой Каховки взорвал командный пункт вместе с оккупантамиФотоВидео

08:20

С Днем Татьяны: теплые, сердечные поздравления и открытки для самых красивыхФото

08:05

Нейтральная Швейцария может разрешить реэкспорт своего оружия в Украину

07:48

Украина получит десятки Abrams: новые подробности танковой сделкиВидео

07:47

США ради Украины увеличат в 6 раз производство артиллерийских снарядов – NYTВидео

07:22

Никаких волн мобилизации нет: в ВСУ рассказали, кого сейчас забирают на службу в первую очередь

06:44

Поражение РФ и освобождение Украины: в ISW рассказали, как западные танки изменят ход войны

Реклама
06:22

Почему нам так нужен танк Leopard 2мнение

05:30

Вкуснейший борщ с насыщенным красным цветом: как правильно добавлять уксус в блюдоВидео

05:00

Гороскоп на сегодня 25 января 2023: Овнам – важные решения, а Скорпионам – новые знакомства

04:50

Что добавить в воду, чтобы пельмени не разваливались: хитрость, о которой сложно догадаться

03:52

Врежут лютые морозы до - 24°: украинцам дали ледяной прогноз и назвали датыВидео

03:20

Так еще не готовили: невозможно вкусные и хрустящие деруны из 2 ингредиентов в духовке - рецептВидео

03:15

Жданов рассказал, как БМП Bradley помогут украинским бойцамВидео

02:45

Рената Литвинова похвасталась фото топлесс

02:10

Зачем класть туалетную бумагу в шкаф: уникальный секрет от опытных хозяек

01:23

Корни орхидеи вылезли из горшка: почему так происходит и что делатьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять