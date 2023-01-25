Дочь Брежневой поделилась фото с бойфрендом

Молодая девушка показала также свежие фото в своей социальной сети.

Вера Брежнева / instagram.com/ververa

Дочь украинской певицы и теперь уже волонтера Веры Брежневой Соня Киперман, поделилась в сети свежими фото, а также показала своего бойфренда. Соответствующими фото девушка поделилась на своей странице в Instagram.

В свой 21 год девушка выглядит свежо и прекрасно. Кроме того, она очень похожа на свою маму, певицу Веру Брежневу.

Соня Киперман. Instagram

Соня Киперман примерила на себя несколько образов, которые были сняты, в основном, на природе.

Соня Киперман. Instagram

Соня Киперман. Instagram

К слову, парень дочери Брежневой старше ее на 2 года. То есть, Киперман - 21, а ее бойфренду - 23.

Напомним, ранее украинская певица, бывшая участница девичьей поп-группы ВИА Гра, Вера Брежнева, как и многие люди по всему миру, в начале нового года подвела итоги прошедшего.

На своей странице в Instagram артистка поделилась выводами, которые ей принес 2022 год. "Прошлый год был настоящим испытанием. Испытанием внутри и снаружи. Год истины, силы, воли, чести и достоинства. Год проявления человечества. Таким ли мы его загадывали? Конечно, нет. Но мне было за что его благодарить", - пишет артистка.

В глазах поклонников главным выводом о самой Брежневой стал тот факт, что певица не стала торговать своей совестью в РФ, и с началом полномасштабной войны в Украине отказалась от любых связей со страной-агрессором, а свое свободное время посвятила благотворительной деятельности на пользу украинцев.

Кроме того, еще раньше российский телеграм-канал "Не Малахов" опубликовал фото, как грузинский продюсер Константин Меладзе регистрировался на рейс в аэропорту Риги.

"Константин Меладзе летел из Риги в Берлин с двумя тёлками. Верой Брежневой и не пахло", - написал паблик.

Между тем, разглядеть женщин, которых российский телеграм-канал там увидел и еще и обозвал, сложно. Единственное в чем он прав, это что и Веры Брежневой там тоже не видно.

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