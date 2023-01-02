'Верой Брежневой и не пахло': Константина Меладзе застукали в аэропорту с барышнями

Музыкального продюсера удалось сфотографировать во время регистрации на рейс.

Вера Брежнева и Константин Меладзе / instagram.com/ververa

Российский телеграм-канал "Не Малахов" опубликовал фото, как грузинский продюсер Константин Меладзе регистрировался на рейс в аэропорту Риги.

"Константин Меладзе летел из Риги в Берлин с двумя тёлками. Верой Брежневой и не пахло", - написал паблик.

Между тем, разглядеть женщин, которых российский телеграм-канал там увидел и еще и обозвал, сложно. Единственное в чем он прав, это что и Веры Брежневой там тоже не видно.

В то же время, его жена Вера Брежнева на своей странице в Instagram поделилась выводами, которые ей принес 2022 год. "Прошлый год был настоящим испытанием. Испытанием внутри и снаружи. Год истины, силы, воли, чести и достоинства. Год проявления человечества. Таким ли мы его загадывали? Конечно, нет. Но мне было за что его благодарить", - пишет артистка.

В глазах поклонников главным выводом о самой Брежневой стал тот факт, что певица не стала торговать своей совестью в РФ, и с началом полномасштабной войны в Украине отказалась от любых связей со страной-агрессором, а свое свободное время посвятила благотворительной деятельности на пользу украинцев.

Напомним, ранее известный российский поп-певец Валерий Меладзе, который провел юность и молодость в украинском Николаеве и там же начал музыкальную карьеру, отличился новым поступком. Видео было опубликовано в Сети.

Инцидент произошел на большом новогоднем празднике, который для себя организовали жители страны-агрессора в Дубае (ОАЭ).

К Меладзе подошел один из гостей и попросил передать привет его супруге. Когда певец с грузинской непосредственностью и красноречием начал говорит, мужчина неожиданно произнес фразу "Слава Украине". Меладзе опешил, но, тем не менее, сказал в ответ: "Героям слава". Но предусмотрительно убрал от своего лица микрофон, чтобы эту фразу слышало поменьше людей.

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