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До слез: Тина Кароль мощно исполнила гимн Украины в Венеции

22 апреля 2022, 18:02

Тина Кароль прибыла на выставку в невероятно красивом платье с украинской вышивкой.

Тина Кароль
Тина Кароль / соцсети

Украинская певица Тина Кароль приехала в Венецию. Артистка невероятно зрелищно исполнила гимн Украины на открытии выставки "Это Украина: Защищая свободу" на Венецианской биеннале 2022.

Открытие выставки, которое организовали Фондом Виктора Пинчука, Офис Президента и Министерство культуры Украины, состоялось 21 апреля.

Оно началось с обращения президента Украины Владимира Зеленского.

На мероприятие пригласили народную артистку Украины Тину Кароль. Тина Кароль прибыла в невероятно красивом платье с украинской вышивкой.

Кроме вышиванки Тина выбрала образ лаконичный и сделала прическу и нежным макияжем.

Перед присутствующими Кароль без музыкального сопровождения спела гимн Украины и растрогала всех до слез.

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