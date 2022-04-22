До слез: Тина Кароль мощно исполнила гимн Украины в Венеции

Тина Кароль прибыла на выставку в невероятно красивом платье с украинской вышивкой.
Украинская певица Тина Кароль приехала в Венецию. Артистка невероятно зрелищно исполнила гимн Украины на открытии выставки "Это Украина: Защищая свободу" на Венецианской биеннале 2022.
Открытие выставки, которое организовали Фондом Виктора Пинчука, Офис Президента и Министерство культуры Украины, состоялось 21 апреля.
Оно началось с обращения президента Украины Владимира Зеленского.
На мероприятие пригласили народную артистку Украины Тину Кароль. Тина Кароль прибыла в невероятно красивом платье с украинской вышивкой.
Кроме вышиванки Тина выбрала образ лаконичный и сделала прическу и нежным макияжем.
Перед присутствующими Кароль без музыкального сопровождения спела гимн Украины и растрогала всех до слез.
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Автор: Маша Тупченко