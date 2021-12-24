"Я скучала": Тина Кароль вернулась на Голос країни-12

Тина Кароль вернулась на Голос країни-12 / Пресс-служба

В 12-м павильоне столичного ВДНХ закончились съемки слепых прослушиваний самого масштабного вокального шоу Голос країни-12. Обновленный состав жюри, в который вошли самый авторитетный украинский продюсер Потап, поп-королева Оля Полякова, диджитал-сенсация DOROFEEVA и рок-легенда, солист группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук собрал свои команды.

В последний день съемок неожиданностью для всех стало появление бывшего тренера проекта Тины Кароль, после того, как в финале предыдущего сезона певица объявила, что покидает свое тренерское кресло.

Тина Кароль вернулась на Голос країни-12 / Пресс-служба

На видео и фото, появившиеся в сети, видно, что Тина Кароль пришла поддержать участницу, которая спела ее песню.

"Я скучала", – прокомментировала свое возвращение певица.

В знак поддержки Тина вышла на сцену и спела дуэтом с конкурсанткой. Тренеры эмоционально отреагировали на возвращение Кароль на Голосі країни, особенно ее давний коллега по тренерскому креслу Потап. По его приглашению Тина на несколько минут даже вернулась в легендарное красное тренерское кресло.

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Смогла ли участница с песней Тины Кароль пройти дальше – мы узнаем уже совсем скоро. Дата премьеры нового сезона Голосу країни станет известна в скором времени.

Все, что происходит за кулисами проекта, зрители традиционно смогут узнать на YouTube-канале Голосу країни. В этом году ведущими бэкстейджа, снятого при поддержке Київстар ТБ, станут победитель Голосу країни-11 Сергей Лазановский и выпускница 1+1 Media School Натали Солоник.