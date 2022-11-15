Дмитрий Комаров в Херсоне попал под вражеский обстрел после визита президента Зеленского

Дмитрий Комаров попал под обстрел в Херсоне после визита Зеленского / instagram.com/komarovmir

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Комаров ведет видеохронику войны в Украине - он отказался от путешествий по миру ради важной цели: задокументировать свидетельства зверств российской армии, и неопровержимые доказательства героизма защитников Украины и простых украинцев.

Комаров оказался в числе редких журналистов, которые были допущены к съемкам в Херсоне, который только-только освободили ВСУ. Город, который с начала марта находился в рашистской оккупации, посетил президент Украины Владимир Зеленский. Гарант провел небольшую пресс-конференцию с жителями Херсона. Комаров документировал приезд президента.

"Этот визит подтверждает, что Украина и Россия - две разные галактики. В РФ у людей нет никаких шансов пообщаться с президентом. В Украине Президент выходит в толпу в городе, до которого с вражеских позиций достает артиллерия", - поделился своими размышлениями журналист на своей странице в Instagram.

Еще сильнее и важнее показался жест президента Украины, когда через короткое время после его приезда Дмитрий Комаров с командой попал под вражеский обстрел близ Антоновского моста.

"Я убедился в опасности лично. Сегодня утром после пресс-конференции мы поехали к Антоновскому мосту и попали под обстрел. Я общался с семьей, живущей прямо возле моста. Стены задрожали. Полетели стекла. Мы выскочили на улицу и спрятались с детьми за стеной в противоположной от Днепра стороне. Там застали ещё несколько прилётов (судя по звуку - миномёт) Помогли семье с детьми сесть в машину и уехать. Мы попали под обстрел через 2 часа после визита Президента. Он очень рисковал", - вспоминает журналист.

Армия Украины освободила Херсон

Силы обороны Украины 11 ноября вошли в Херсон, который с 3 марта находился под оккупацией России. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью и счастьем встречали украинских военных.

Вечером того же дня президент Владимир Зеленский заявил, что первыми в Херсон зашли специальные подразделения Вооруженных сил Украины. По его словам, Украина освобождает Херсон. Также он добавил, что армия продолжит деоккупацию других захваченных территорий.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что Украина не намерена идти на сценарий якобы "заморозки войны" после освобождения Херсона. По его словам, ВСУ продолжат выполнять поставленные командованием задачи и освобождать оккупированные Россией украинские земли.

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