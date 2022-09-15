Дмитрий Комаров показал смертельные 'сюрпризы' окупантов на Харьковщине

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Украинский телеведущий Дмитрий Комаров побывал в деокупированной Балаклее и обратился о всем украинцам с важным заявлением.

На своей странице в Instagram телеведущий показал местность, куда был прилет российской ракеты. По его словам, ракета, кроме ужасающих разрушений, принесла еще одну большую беду: дистанционное минирование.

По словам Комарова, в хвосте ракеты содержится множество лепестковых мин, которые разлетаются на сотни метров. Они могут быть разных цветов, от хаки до ярко зеленого. Эти крошечные мины валяются на газонах и придомовых территориях. Как минимум, они могут покалечить того, кто подорвется на ней.

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"Это дистанционная мина. Если я прикоснусь пальцем, она сдетонирует и оторвет мне кисть. Предупредите своих детей", - предупреждает Комаров. Он также добавляет, что в недавно деокупированных территориях, где недавно были россияне, таких коварных минирований очень много.

Он также показал кадры, как саперы уничтожают такую мину.

Напомним, младшая сестра журналиста, ведущего и путешественника Дмитрия Комарова ошарашила всех замечательной новостью - она скоро станет мамой во второй раз.

33-летняя Ангелина - стилист и креативный директор салонов красоты. Девушка уже воспитывает двухлетнюю дочь, которая появилась на свет в октябре 2020-го года.

Младшая сестра Комарова рассказала, что о беременности узнала на 4-ый день войны - 28 февраля. На своей странице в Instagram будущая мама поделилась кадрами своей "беременной" фотосессии.

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