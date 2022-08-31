В семье Дмитрия Комарова скоро произойдет долгожданное пополнение

Сестра Дмитрия Комарова Ангелина станет мамой во второй раз / instagram.com/komarova_angelina

Младшая сестра журналиста, ведущего и путешественника Дмитрия Комарова ошарашила всех замечательной новостью - она скоро станет мамой во второй раз.

33-летняя Ангелина - стилист и креативный директор салонов красоты. Девушка уже воспитывает двухлетнюю дочь, которая появилась на свет в октябре 2020-го года.

Младшая сестра Комарова рассказала, что о беременности узнала на 4-ый день войны - 28 февраля. На своей странице в Instagram будущая мама поделилась кадрами своей "беременной" фотосессии.

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"Многое случилось в моей жизни за это время, так же, как и в жизни каждого украинца… Но у меня, за это время, еще и вырос большой животик. Наслаждайтесь фотографиями моей беременной фотосессии в центре лучшего города на планете", - подписала снимки Ангелина.

На замечательную новость Дмитрий Комаров отреагировал одним из первых. Под фотографиями своей сестры он оставил россыпь сердечек. Для ведущего семья всегда была очень важной частью его жизни. Он безумно любит своих брата и сестричку, двойняшек Николая и Ангелину, называя их своими лучшими друзьями.

Сестра Дмитрия Комарова Ангелина станет мамой во второй раз / instagram.com/komarova_angelina

Ранее таинственного мужа показала звезда сериалов Папик и Сваты, украинская актриса Анна Кошмал - артистка рассказала, как встретилась с отцом своего ребенка.

Также о своих нелегких отношениях с экс-женой мужа-миллиардера рассказала певица Камалия - женщина строила козни против новой возлюбленной бывшего.

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