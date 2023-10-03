Дмитрий Гордон показал романтику с Алесей Бацман

Журналист не сдержал чувства в особенный для супруги день.

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Дмитрий Гордон поздравил Алесю Бацман с Днем рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gordondmytro, instagram.com/alesiabatsman

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон женат на коллеге Алесе Бацман уже 12 лет, но пара по-прежнему сохраняет нежные и трепетные чувства друг к другу. И, что немаловажно, не стесняется их демонстрировать.

Так сегодня Бацман отметила 39-ый День рождения. В своем блоге она высказала собственные мечты и пожелания в особенный день. Но не осталась она и без поздравления от любимого.

В Instagram Гордон написал, какой он видит Алесю. "Замечательная дочь, мама и жена, потрясающий друг, преданный патриот Украины. С Днем рождения, Алеся! Скорейшей Победы нам всем!" - поздравил жену журналист.

видео дня

Он также опубликовал совместное фото с Бацман - пара позировала на фоне ухоженного садика. В свой День рождения Алеся надела оригинальное платье, распустила волосы и сделала легкий макияж. В кадре она обнимает супруга и хвастается букетом из белых цветов.

Дмитрий Гордон поздравил Алесю Бацман с Днем рождения / instagram.com/gordondmytro

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