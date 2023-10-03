Дмитрий Гордон показал романтику с Алесей Бацман

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон женат на коллеге Алесе Бацман уже 12 лет, но пара по-прежнему сохраняет нежные и трепетные чувства друг к другу. И, что немаловажно, не стесняется их демонстрировать.
Так сегодня Бацман отметила 39-ый День рождения. В своем блоге она высказала собственные мечты и пожелания в особенный день. Но не осталась она и без поздравления от любимого.
В Instagram Гордон написал, какой он видит Алесю. "Замечательная дочь, мама и жена, потрясающий друг, преданный патриот Украины. С Днем рождения, Алеся! Скорейшей Победы нам всем!" - поздравил жену журналист.
Он также опубликовал совместное фото с Бацман - пара позировала на фоне ухоженного садика. В свой День рождения Алеся надела оригинальное платье, распустила волосы и сделала легкий макияж. В кадре она обнимает супруга и хвастается букетом из белых цветов.
Ранее фронтвумен группы Kazka, певица Александра Зарицкая впервые призналась в психическом расстройстве, и рассказала, что ей помогает бороться с его последствиями.
Также украинская певица Надя Дорофеева прокомментировала новость про свою беременность. Менее чем через четыре месяца после свадьбы с Мишей Кацуриным ее заподозрили в интересном положении.
Другие новости:
- Санта Димопулос официально сменила имя - фото нового документа
- Даша Кацурина рассказала сексологу, зачем ей нужен Дантес
- "Горжусь тобой и люблю тебя": Наталка Денисенко показала душевное фото с мужем-воином ВСУ