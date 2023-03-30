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Для СБУ: украинская актриса, которая поддерживает РФ, похвасталась "адекватными родственниками" из Киева

30 марта 2023, 14:32
Актриса Галина Безрук поведала, что ее родители живут в Киеве и судя по всему, поддерживают ее.
Галина Безрук
Галина Безрук / Пресс-служба

Украинская актриса Галина Безрук, которая снималась в сериале "Великие Вуйки-2" и встала на сторону страны-агрессора России, которая жестоко обстреливает украинские города и убивает мирных жителей, сообщила, что она "своими маленькими руками" не может повлиять на "проблему двух стран".

В своем недавнем интервью пропагандистскому изданию "Стархит", актриса поведала, что ее родители живут в Киеве и судя по всему, поддерживают ее.

"Мои родители живут в Киеве. Я счастлива, что они и другие родственники — очень адекватные люди, которые прекрасно понимают, что я своими маленькими женскими руками не решу проблему двух стран. Поэтому конфликтов у нас нет. Но многие коллеги, с которыми мы хорошо общались на Украине, от меня отвернулись, с ними пришлось прервать общение", - говорит предательница Безрук.

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Она также считает себя "голубкой мира", ведь ей совершенно неважно, "кто из какой страны".

"Я очень люблю людей и считаю, что, если человек хороший, его происхождение не играет роли. В любой стране могут быть нехорошие люди, поэтому точно не по национальному признаку нужно судить, а по поступкам. Понимаю, что многое делается специально — чтобы натравить близких друг на друга, и я этому не поддаюсь", - поддерживает кремлевские нарративы актриса.

Она также рассказала о проблемах в своей семье, а именно с мужем-россиянином. Оказалось, что вначале того обвинили в измене, а потом у него начались проблемы с алкоголем.

"После недавних событий в семье у меня поседело полголовы — это факт. Если бы не работа, музыкальный театр в частности, я вообще не знаю, что бы делала. Когда ты выходишь на сцену, то не просто играешь, а голосом выливаешь эмоции в ноты. Таким образом я всю свою боль могу пропеть. Это отличная таблетка от уныния, которая безумно мне помогает", - говорит предательница.

Напомним, ранее актриса рассказала о своей депрессии из-за хейта украинских зрителей. Актриса оправдывает свою пророссийскую позицию странным образом, мол ее ребенок и муж россияне.

"Я не хочу углубляться в эту тему, но мой зритель, который был со мной с моей родины, можешь себе представить, как он реагирует сейчас, что я нахожусь там, где нахожусь. От меня тысячами отписываются в Instagram", - жаловалась она на потерю подписчиков, а не на смерть украинских детей от российских ракет.

Напомним, ранее украинская актриса Анна Саливанчук поделилась личной трагедией. У ее мужа, продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, погибли многие друзья и родственники, которые оставались в Мариуполе на момент оккупации Россией.

По словам артистки, которые она озвучила в интервью журналистке Алине Доротюк, многие из этих людей погибли.

Ранее также известный украинский телеведущий Анатолий Анатолич в крайне резкой форме осудил актрису и бывшую звезду сериалов "Останній мо**аль", "Слуга народа" и "Будиночок на щастя" Галину Безрук, которая встала на сторону страны-агрессора, России.

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