"Для чего все это": солистка А-студио жестко выдала свою позицию и выругала коллег за молчание

Кэти Топурия прервала молчание и резко обратилась к коллегам.

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Топурия возмущена молчанием коллег / Коллаж Главред, фото Instagram/keti_one_official

Вы узнаете:

На кого вызверилась Кэти Топурия

Что ее удивило

Солистка российской группы А-студио, грузинская певица Кэти Топурия, которая родила третьего ребенка от российского бизнесмена Льва Деньгова, который несколько лет назад бросил первую жену с умирающим ребенком, жестко обратилась к своим коллегам по шоу-бизнесу.

На своей странице в Instagram, звезда опубликовала фото больного ребенка, которому нужна была помощь и возмутилась, что никто из ее коллег не сделал репост сториз.

видео дня

"Знаете, что меня удивляет больше всего?! Я просто специально заинтересовалась — зашла посмотреть, сколько людей, которые на меня подписаны — особенно те, у которых миллионы подписчиков — пройдут мимо моего видео и не сделают репост. Никто из них не был готов сделать репост ради малыша. Знаете, почему? Когда я делаю такой репост, у меня минус две тысячи подписчиков. Люди отписываются, потому что они, к сожалению, не готовы к чужой боли. Они будто избегают этого. Они не понимают, что мы одно целое и нам надо помогать друг другу", — пожаловалась 38-летняя звезда.

Топурия, которая часто публикует фото себя, своего макияжа, отдыха и поездок, не понимает при этом, "какой смысл в бесконечных фото и любованиях собой", если где-то рядом ребенок находится в тяжелом состоянии. Певица призывает всех не молчать, объединиться и наконец начать помогать.

Топурия сделала заявление / Скриншот Instagram/Keti Topuria

"Ребята, невозможно только собой гордиться, восхищаться… Понимаете, у вас есть ресурс для обращения к людям, чтобы они кому-то помогли. Это же здорово. Тогда для чего это все нужно?! Даже если кто-то отписывается от меня, то скатертью им дорога!", — добавила исполнительница.

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Ранее Главред сообщал, что Кэти Топурия родила мальчика. Она родила в московском роддоме, и сразу же опубликовала фото с ним на своей странице в Instagram. Она назвала имя и дату рождения. "Adam 21/01/21", - написала она на фото, на котором запечатлена ее рука и маленькие ножки новорожденного малыша.

Также ранее Кети Топурия родила мальчика. Она родила в московском роддоме, и сразу же опубликовала фото с ним на своей странице в Instagram.

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Кто такая Кети Топурия Кети Топурия - грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио". С ноября 2020 года состоит в официальном браке с Львом Деньговым. В 2021 году у пары родился сын Адам. В 2024 году у пары родилась дочь Николь.

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