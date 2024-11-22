"Для чего все это": солистка А-студио жестко выдала свою позицию и выругала коллег за молчание

Вы узнаете:
- На кого вызверилась Кэти Топурия
- Что ее удивило
Солистка российской группы А-студио, грузинская певица Кэти Топурия, которая родила третьего ребенка от российского бизнесмена Льва Деньгова, который несколько лет назад бросил первую жену с умирающим ребенком, жестко обратилась к своим коллегам по шоу-бизнесу.
На своей странице в Instagram, звезда опубликовала фото больного ребенка, которому нужна была помощь и возмутилась, что никто из ее коллег не сделал репост сториз.
"Знаете, что меня удивляет больше всего?! Я просто специально заинтересовалась — зашла посмотреть, сколько людей, которые на меня подписаны — особенно те, у которых миллионы подписчиков — пройдут мимо моего видео и не сделают репост. Никто из них не был готов сделать репост ради малыша. Знаете, почему? Когда я делаю такой репост, у меня минус две тысячи подписчиков. Люди отписываются, потому что они, к сожалению, не готовы к чужой боли. Они будто избегают этого. Они не понимают, что мы одно целое и нам надо помогать друг другу", — пожаловалась 38-летняя звезда.
Топурия, которая часто публикует фото себя, своего макияжа, отдыха и поездок, не понимает при этом, "какой смысл в бесконечных фото и любованиях собой", если где-то рядом ребенок находится в тяжелом состоянии. Певица призывает всех не молчать, объединиться и наконец начать помогать.
"Ребята, невозможно только собой гордиться, восхищаться… Понимаете, у вас есть ресурс для обращения к людям, чтобы они кому-то помогли. Это же здорово. Тогда для чего это все нужно?! Даже если кто-то отписывается от меня, то скатертью им дорога!", — добавила исполнительница.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что Кэти Топурия родила мальчика. Она родила в московском роддоме, и сразу же опубликовала фото с ним на своей странице в Instagram. Она назвала имя и дату рождения. "Adam 21/01/21", - написала она на фото, на котором запечатлена ее рука и маленькие ножки новорожденного малыша.
Также ранее Кети Топурия родила мальчика. Она родила в московском роддоме, и сразу же опубликовала фото с ним на своей странице в Instagram.
Вас также может заинтересовать:
- Кети Топурия развелась с мужем
- Кети Топурия рассказала о расставании с мужем
- Кети Топурия стала мамой и показала трогательное фото сына
Кто такая Кети Топурия
Кети Топурия - грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио". С ноября 2020 года состоит в официальном браке с Львом Деньговым. В 2021 году у пары родился сын Адам. В 2024 году у пары родилась дочь Николь.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред