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Директор Моисеева обругал его брата в ответ на обвинения в смерти певца

21 октября 2022, 23:59

Со дня смерти Бориса Моисеева прошло менее месяца. Вокруг нее сложилось множество слухов. И теперь директор певца конфликтует с его братом.

Моисеев
Сергей Горох и Борис Моисеев / УНИАН и скриншот из видео

Брат недавно умершего после третьего инсульта российского скандального поп-певца Бориса Моисеева Маркс Толкач считает, что концертный директор артиста Сергей Горох приложил руку к кончине того. Горох не полез за словом в карман и ответил на обвинения, сообщают русские СМИ.

"Я на это никак не реагирую. Это бред, я не буду вступать с Марксом в перепалку. Для этого есть компетентные органы, суд. Вот через суд и компетентные органы я готов с ним общаться. Больше никак! Если говорить об обвинениях Маркса, то пусть он все решает через суд. Я с ним общаться не буду. Если он утверждает, что спустя 12 лет узнал, что у Бори было три инсульта, о чем тут можно говорить вообще?! Я в шоке от этих слов", — сказал Горох.

Толкач предполагает ‒ якобы Сергею Гороху была выгодна смерть Бориса Моисеева, ведь в этом случае он мог претендовать на недвижимость исполнителя.

Смерть Бориса Моисеева

Незадолго до смерти стало известно, что Моисеев стал испытывать и проблемы с финансами. Денег певцу не хватало на самое необходимое. Как рассказала известный адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова, у Моисеева небольшая пенсия, а накоплений не было.

Летом 2022 года журналист Отар Кушанашвили рассказал, как себя чувствует тяжелобольной певец. Тогда он отметил, что Моисеев уже почти десятилетие практически парализован.

Российская певица Алла Пугачева с глубокой печалью отреагировала на смерть певца и танцора Бориса Моисеева. Однако, будучи из тех немногих приближенных, кто знал, как живет артист после инсультов, она, похоже, давно с ним попрощалась.

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