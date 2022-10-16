Шоумен "крымнашист" заявил, что он сын Бориса Моисеева и требует эксгумации

Стас Барецкий назвал себя сыном Бориса Моисеева / instagram.com/bmoiseevpro, instagram.com/bareckiy_stas

Российский шоумен, внесенный в базу "Миротворец" за признание аннексии Крыма, Стас Барецкий сделал громкое заявление - он считает себя сыном покойного Бориса Моисеева.

Личная жизнь певца и танцора всегда была окутана тайнами. Доподлинно неизвестно, состоял ли он с кем-то в гомосексуальных отношениях, и имел ли детей. На волне повышенного внимания к Моисееву после его смерти в конце сентября, Барецкий решил получить свою дозу популярности.

Его не раз упрекали в том что он занимается самопиаром. На сей раз в интервью для росСМИ он рассказал, дескать является сыном Бориса Моисеева, которого тот зачал еще будучи в подростковом возрасте.

Барецкий намерен довести свой фарс до конца - он претендует на культурное и материальное наследие артиста, и ради этого готов даже подать заявление на эксгумацию тела певца для проведения ДНК-теста.

"Из проверенных источников узнал, что я сын Бориса Моисеева. Он зачал меня, когда ему было примерно 16 лет. Буду требовать эксгумации тела для проведения теста ДНК. В любом случае от наследства на его имущество, а также песню Голубая луна я не откажусь. А если я этого не добьюсь, то выкопаю его сам и отвезу в лабораторию. Все анализы готов оплатить, я настроен очень серьезно", - заявляет шоумен "крымнашист".

Смерть Бориса Моисеева

Незадолго до смерти стало известно, что Моисеев стал испытывать и проблемы с финансами. Денег певцу не хватало на самое необходимое. Как рассказала известный адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова, у Моисеева небольшая пенсия, а накоплений не было.

Летом 2022 года журналист Отар Кушанашвили рассказал, как себя чувствует тяжелобольной певец. Тогда он отметил, что Моисеев уже почти десятилетие практически парализован.

Российская певица Алла Пугачева с глубокой печалью отреагировала на смерть певца и танцора Бориса Моисеева. Однако, будучи из тех немногих приближенных, кто знал, как живет артист после инсультов, она, похоже, давно с ним попрощалась.

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