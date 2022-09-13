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ДиКаприо положил глаз на молодую известную модель

13 сентября 2022, 15:44

Голливудский актер имеет определенный вкус в отношении женщин.

Белла Хадид
Белла Хадид / instagram.com/bellahadid

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо не может долго оставаться одиноким.

По информации журнала People, 47-летнего владельца "Оскара" и 27-летнюю супермодель Джиджи Хадид увидели тусующимися в Нью-Йорке. "Они узнают друг друга", — делится один из инсайдеров, добавляя, что пара еще не "встречается".

"Лео определенно преследует Джиджи", — сообщил журналу другой источник.

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Третий источник добавляет: "Они были замечены гуляющими с группами людей. Прошло всего несколько недель после разрыва. С тех пор он тусуется с друзьями и семьей".

Напомним, ранее стало известно о том, что буквально на следующий день после того, как ДиКаприо расстался со своей девушкой Камиллой Морроне, вспыла информация о новой пассии голливудской звезды. Ею оказалась модель из Украины Мария Береговая.

Кстати, оказалось, что парочка была замечена и раньше в Сан-Тропе.

Таинственная 22-летняя девушка была запечатлена на вечеринке с Леонардо ДиКаприо в Сен-Тропе примерно в то же время, когда она начала использовать свою девичью фамилию Береговая. Случилось это сразу после развода с мужем, чей дед был приспешником полковника Муаммара Каддафи.

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