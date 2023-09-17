Девушка Дмитрия Кулебы рассказала, о чем спорит с министром

В апреле пиарщица и соучредитель издательства "Книголав" Светлана Павелецкая подтвердила, что состоит в отношениях с государственным деятелем и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Паре приписывали роман с декабря 2021 года, когда политик был еще женат. Весной 2022-го он развелся, однако отношения с Павелецкой скрывал еще год. Теперь они без смущения демонстрируют нежные чувства на публике и в социальных сетях.
Однако, как и в любых отношениях, бывают у них и конфликты. Об этом рассказала сама Светлана на своей странице в Instagram.
Так недавно между возлюбленными возник спор, суть которого Павелецкая выложила в сторис. У нее и Кулебы не совпали вкусы в культуре и искусстве.
"Сейчас с моим парнем время от времени ведем дискуссии. Что лучше – балет или опера? Но это то же самое, что сравнивать лыжи и сноуборд. И тут наши вкусы не очень совпадают", - рассказала издательница. Кто же вышел победителем в этих дебатах, она решила умолчать.
Ранее СМИ сообщили, что у покойного мужа Тины Кароль есть внебрачный сын. Певица поддерживает с ним отношения, и не против, чтобы ее ребенок от Евгения Огира общался с братом.
Также стало известно, что у Бритни Спирс появился новый бойфренд. Певица после объявления про развод времени зря не теряла, и уже закрутила роман с мужчиной сомнительной репутации.
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