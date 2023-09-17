Девушка Дмитрия Кулебы рассказала, о чем спорит с министром

Издательница и глава МИД Украины, как и любая нормальная пара, иногда могут вступить в жаркие дискуссии.

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Павелецкая рассказала, в чем не совпадают ее вкусы с Кулебой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/paveletskaya_svitlana, instagram.com/dmytro_kuleba

В апреле пиарщица и соучредитель издательства "Книголав" Светлана Павелецкая подтвердила, что состоит в отношениях с государственным деятелем и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Паре приписывали роман с декабря 2021 года, когда политик был еще женат. Весной 2022-го он развелся, однако отношения с Павелецкой скрывал еще год. Теперь они без смущения демонстрируют нежные чувства на публике и в социальных сетях.

Однако, как и в любых отношениях, бывают у них и конфликты. Об этом рассказала сама Светлана на своей странице в Instagram.

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Так недавно между возлюбленными возник спор, суть которого Павелецкая выложила в сторис. У нее и Кулебы не совпали вкусы в культуре и искусстве.

"Сейчас с моим парнем время от времени ведем дискуссии. Что лучше – балет или опера? Но это то же самое, что сравнивать лыжи и сноуборд. И тут наши вкусы не очень совпадают", - рассказала издательница. Кто же вышел победителем в этих дебатах, она решила умолчать.

Павелецкая рассказала, в чем не совпадают ее вкусы с Кулебой / instagram.com/dmytro_kuleba

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