"Наняли чистить туалеты и мыть полы": у Бритни Спирс новый бойфренд

Через полтора месяца после сообщения о разводе Спирс нашла утешение в объятиях мужчины сомнительной репутации.

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У Бритни Спирс новый роман / коллаж: Главред, фото: instagram.com/britneyspears

В августе, спустя полтора года официального брака, американская поп-икона Бритни Спирс и ее молодой муж, актер Сэм Асгари, объявили про развод. Ее поклонники предполагали, что певица впадет в депрессию, она же взамен нашла себе нового бойфренда.

Об этом сообщает издание Us Weekly 37-летнего Пола Ричарда Солиза, предполагаемый любовный интерес Спирс, уже не единожды замечали в ее компании. Утверждается, что мужчина от нее в восторге, и очень счастлив быть с нею рядом. "Она феноменальная женщина. Она очень, очень хорошая, позитивная… Она хороший человек", - говорит он.

История встречи Бритни и Солиза оказалась весьма любопытной. Около года назад он был нанят разнорабочим в ее с Асгари дом в Таузенд-Оукс - он должен был "чистить туалеты, мыть полы и собирать мусор". За это время Спирс сдружилась с Полом. Позже его пришлось уволить, так как выяснилось, что он имеет криминальное прошлое. Так певица с будущим избранником перестали быть работодателем и рабочим, но остались друзьями. На фоне этой дружбы, после развода с мужем, у Брит зародились к мужчине нежные чувства.

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Что же касается проблем с законом, Солиз считает себя обычным парнем, которого не следует опасаться. Издание сообщает, что он имеет судимость за хранение огнестрельного оружия, а в 2016 году он был признан виновным в вождении без прав. Также он нарушал испытательный срок и проходил курсы по управлению гневом.

"Я неплохой чувак. Я понимаю, что обо мне и раньше говорили, и у меня есть судимость – я понимаю. Я работающий человек. У меня есть собственный бизнес. Я занимаюсь облицовкой плитки лицензированным подрядчиком", - комментирует свои судимости Пол Ричард Солиз.

Ранее СМИ сообщили, что Сэм Асгари затеял грязную игру - муж Бритни Спирс шантажом требует у певицы деньги. В противном случае он пригрозил опубликовать про нее информацию, которая может испортить репутацию.

Также стало известно, что в Лас-Вегасе после баскетбольного матча Бритни Спирс ударил охранник известного спортсмена из-за того что певица обратилась к нему чтобы сделать фото.

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