День рождения на кладбище: вдовец Русланы Писанки показал щемящий кадр

Игорь Исаков навестил Русю в ее особенный день.

https://stars.glavred.info/den-rozhdeniya-na-kladbishche-vdovec-ruslany-pisanki-pokazal-shchemyashchiy-kadr-10615067.html Ссылка скопирована

Руслана Писанка новости - как выглядит могила Русланы Писанки сейчас / коллаж: Главред, фото: facebook.com/ruslanapisanka, instagram.com/pisankaruslana

Кратко:

Руслана Писанка 17 ноября могла бы отпраздновать 59-летие

В День рождения звезды ее вдовец пришел к ней на кладбище

Сегодня, 17 ноября, блистательной Руслане Писанке могло исполниться 59 лет. Украинская телеведущая и актриса ушла из жизни летом 2022 года после борьбы с агрессивной формой рака.

Вдовец артистки, предприниматель Игорь Исаков, преданно хранит память о ней. Сегодня он пришел на могилу возлюбленной с подарками ко Дню рождения.

видео дня

На своей странице в Facebook он показал фото с кладбища. В дар Руслане он принес роскошную пуансеттию (также называют "рождественская звезда" - прим. редактора) и зефир в шоколаде - вероятно, любимое лакомство Писанки.

"С Днем рождения, самая моя родная... Все, как ты любишь. Помню и ценю каждое мгновение с тобой", - подписал снимок Игорь Исаков. К его скорби в комментариях присоединились поклонники звезды.

Руслана Писанка новости - как выглядит могила Русланы Писанки сейчас / Facebook Ігор Ісаков

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как Дмитрий Монатик нечаянно раскрыл пол будущего ребенка. Это третий малыш в семье артиста, который должен появится на свет со дня на день.

Также украинская актриса Анна Саливанчук рассказала о потере двоих детей. Трагическая история с ней повторялась дважды, о чем ей очень тяжело вспоминать.

Читайте также:

Кто такая Руслана Писанка? Руслана Писанка - украинская телеведущая, актриса театра, кино и озвучивания. Участница многочисленных шоу (Танці з зірками, Зірка+Зірка, Зважені та щасливі и пр.). Снялась в более чем 20 фильмов и сериалах. Наиболее известные - "Москаль-чародей", "Черная рада", "Огнем и мечом", "Сорочинская ярмарка", "Крепостная". Скончалась 19 июля 2022 года в возрасте 56 лет от агрессивной формы рака.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред