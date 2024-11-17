День рождения на кладбище: вдовец Русланы Писанки показал щемящий кадр

Кратко:
- Руслана Писанка 17 ноября могла бы отпраздновать 59-летие
- В День рождения звезды ее вдовец пришел к ней на кладбище
Сегодня, 17 ноября, блистательной Руслане Писанке могло исполниться 59 лет. Украинская телеведущая и актриса ушла из жизни летом 2022 года после борьбы с агрессивной формой рака.
Вдовец артистки, предприниматель Игорь Исаков, преданно хранит память о ней. Сегодня он пришел на могилу возлюбленной с подарками ко Дню рождения.
На своей странице в Facebook он показал фото с кладбища. В дар Руслане он принес роскошную пуансеттию (также называют "рождественская звезда" - прим. редактора) и зефир в шоколаде - вероятно, любимое лакомство Писанки.
"С Днем рождения, самая моя родная... Все, как ты любишь. Помню и ценю каждое мгновение с тобой", - подписал снимок Игорь Исаков. К его скорби в комментариях присоединились поклонники звезды.
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Кто такая Руслана Писанка?
Руслана Писанка - украинская телеведущая, актриса театра, кино и озвучивания. Участница многочисленных шоу (Танці з зірками, Зірка+Зірка, Зважені та щасливі и пр.). Снялась в более чем 20 фильмов и сериалах. Наиболее известные - "Москаль-чародей", "Черная рада", "Огнем и мечом", "Сорочинская ярмарка", "Крепостная". Скончалась 19 июля 2022 года в возрасте 56 лет от агрессивной формы рака.
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