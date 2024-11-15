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Дмитрий Монатик нечаянно раскрыл пол будущего ребенка - детали

Элина Чигис
15 ноября 2024, 13:22
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Дмитрий Монатик случайно раскрыл секрет.
Дмитрий Монатик, Ирина Монатик
Дмитрий Монатик вскоре станет отцом трех сыновей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Монатик

Кратко:

  • Дмитрий Монатик дал новое интервью
  • Певец проговорился, что скоро у него родится третий сын

Украинский популярный певец Дмитрий Монатик, который совсем скоро станет многодетным отцом, ненароком назвал пол будущего ребенка.

Во время интервью для "Утра в большом городе" певец поделился счастливой новостью. Дмитрий рассказывал, как отреагировали его сыновья на пополнение в семье и случайно сказал, что будет "братик".

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"Уже как взрослым мужчинам. Старший сын Даня такой: Да? Серьезно? Будет братик!" – признался Монатик.

Затем артист засмеялся и даже попытался исправиться, но уже все поняли, что у него с женой Ириной будет еще один сын.

Также Дмитрий отметил, что старший сын Даниил был очень рад новости, а младший Платон расстроился, ведь он был самым маленьким в семье. Но очень скоро и Платон обрадовался и начал проявлять интерес.

Отметим, Ирина Монатик будет рожать в Киеве, поскольку для супругов очень важно быть вместе, когда радостно и когда сложно.

Дмитрий Монатик - последние новости по теме

Ранее, как сообщал Главред, Дмитрий Монатик рассказал, почему украинцы не воспринимают решение певицы Светланы Лободы вернуться на Родину и вернуть себе былую славу.

А также певец Монатик рассказал о том, как переходил на украинский язык и почему его раздражает слово "переобулся". И высказал свое мнение о том, что нужно собственным примером поощрять людей к "ласковой украинизации".

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Кто такой MONATIK?

Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети и Голос страны на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины.

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