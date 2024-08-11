"Ты - вся моя жизнь": Монатик трогательно обратился к беременной жене

Украинский популярный певец Дмитрий Монатик, который воспитывает двух сыновей с женой Ириной, поделился трогательным посланием.
На своей странице в Instagram, он опубликовал стихотворение, где поздравил свою супругу Ирину Монатик с днем рождения.
"С днем рождения, моя. Благодарю тебя за каждый день. За каждую ночь. Ты – вся моя жизнь", - написал артист.
Кто такой MONATIK
Дмитрий Монатик, сценический псевдоним MONATIK – украинский певец, танцор, автор песен, саундпродюсер, композитор, участник шоу "X-Фактор", "Танцуют все!" и "Звездный ринг", судья танцевального шоу "Танцы со звездами" и тренер вокальных шоу "Голос. Дети и Голос страны на телеканале 1+1. Заслуженный артист Украины.
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Недавно Дмитрий Монатик рассказал почему украинцы не воспринимают решение певицы Светланы Лободы вернуться на Родину и вернуть себе былую славу.
А также певец Монатик рассказал о том, как переходил на украинский язык и почему его раздражает слово "переобулся". И высказал свое мнение о том, что нужно собственным примером поощрять людей к "ласковой украинизации".
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