"У меня были девочка и мальчик": Анна Саливанчук рассказала о потере двоих детей

Анна Саливанчук рассказала, как пережила потерю.

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Анна Саливанчук сделала признание / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Саливанчук

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У Анна Саливанчук случилось два выкидыша

Почему это произошло

Украинская известная актриса театра и кино Анна Саливанчук поделилась, что несколько лет назад у нее случилось два выкидыша. Отметим, у звезды есть двое сыновей – 9-летний Глеб и 4-летний Никита от бывшего мужа-депутата Александра Божкова.

В интервью Славе Демину Анна рассказала, что Глеб из двойни, но второй плод замер на 15-й неделе беременности и это была девочка.

"У меня первый сын - Глеб - он из двойни. У меня были девочка и мальчик. Девочка замерла тоже на 15-й неделе и была со мной, пока я не родила Глеба. Это было очень тяжело, потому что я мечтала о детях, о двойне. Это было тяжело, когда я вижу на УЗИ два сердечка, а потом...", - поделилась Саливанчук.

Также звезда уточнила, что такое случилось с ней еще раз в 2018 году. Анна потеряла ребенка также на 15-й неделе беременности, она сделала генетический тест, который показал, что у ребенка не хватало хромосом.

"Я делала генетический тест, потому что думала, что дважды на 15-й неделе - это что-то не то. Но с генетикой все было хорошо, просто не хватало хромосом. Спасибо, что он замер, потому что я не смогла бы и сделала бы аборт. Я не готова была к этому. Большой поклон всем мамам, которые слышат какие-то такие вещи, и все равно рожают детей. Это очень тяжелый труд", - отметила Анна.

Смотрите видео интервью Анны Саливанчук:

Анна Саливанчук - последние новости по теме

Как сообщал Главред, Анна Саливанчук ошеломила фанатов новостью о том, что после восьми лет супружеской жизни она разошлась со своим мужем, нардепом и бывшим продюсером Студии "Квартал 95" Александром Божко. У супругов есть двое общих сыновей — 7-летний Глеб и двухлетний Никита.

А также Саливанчук показала, как выглядела 18 лет назад. Наибольшее внимание фанатов актрисы привлекли все-таки архивные фото с далекого 2005-го года. Она предоставила им уникальную возможность сравнить, как сильно изменилась ее внешность.

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Кто такая Анна Саливанчук? Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.

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