"Дела совсем плохи": в сети появились новости о Заворотнюк

Сообщается, что состояние артисты поддерживается исключительно капельницами и уколами.

Анастасия Заворотнюк / instagram.com/a_zavorotnyuk

Российские телеграмм-каналы публикуют новости относительно больной раком российской артистки Анастасии Заворотнюк.

В частности, по информации телеграмм-канала "Не Малахов", дела у актрисы совсем плохи.

"Больная раком Анастасия Заворотнюк с сентября этого года находится в онкологическом отделении частной медицинской клиники в центре Москвы. Видимо, дела совсем плохи. Скорее всего, жизнь артистки поддерживают только капельницы и уколы", - сообщает медиа.

Напомним, ранее стало известно о том, что дочь смертельно больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна решила покинуть свою родину - террористическое государство Россию.

Об этом она сообщила на странице своей социальной сети Instagram, где пояснила поклонникам, что переезжает из Баку в Дубай. Модель, которая недавно вышла замуж, но не раскрывает личность своего мужа, сообщила, что переезжает следом за ним.

На вопрос подписчиков о том, не тяжело ли ей будет переезжать, Заворотнюк ответила, что переезжает не одна, а с частью своей семьи. "Я огромная часть друзей тоже переехала, так что скучать нам не приходится. Плюс я человек мира, мне комфортно в переездах", - сообщила она, отметив, что за Россией особенно скучать не будет.

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