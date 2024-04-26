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Дела плохи: Букингемский дворец обновил план похорон короля Чарльза

Алена Кюпели
26 апреля 2024, 11:28
Друзья Короля говорят, что дворец не раскрывает настоящее положение дел.
Король Чарльз
Король Чарльз продолжает свою борьбу с раком/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/

Здоровье короля Великобритании Чарльза беспокоит друзей и дворец, поскольку он продолжает бороться с неизвестным типом рака.

"Говоря в последние недели с друзьями короля о его здоровье, наиболее частым ответом было… "Это нехорошо", — сообщил Том Сайкс из Daily Beast, которого цитирует Page Six.

Друг монарха заявил, что Чарльз "полон решимости победить его, и они бросают на это все силы", добавив: "Все сохраняют оптимизм, но он действительно очень болен. Больше, чем они показывают".

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Королевский документалист Тина Браун также намекнула на проблемы со здоровьем монарха, написав недавно, что рак Чарльза поставил принца Уильяма и Кейт Миддлтон "в пугающую близость к восхождению на трон, как раз тогда, когда они надеялись в течение нескольких лет воспитывать своих детей без общественного внимания".

Кто такой король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

"Мне сказали, что перспектива этого вызывает у них сильную тревогу", - добавляет она.

Сайкс также сообщил, что планы похорон короля под кодовым названием "Операция "Мост Менай"" в настоящее время пересматриваются.

Король Чарльз - последние новости по теме

Отметим, королева Камилла сообщила, что ее муж король Чарльз "чувствует себя очень хорошо" во время лечения рака. Король изначально планировал поехать в Северную Ирландию со своей женой, но не смог приехать.

А также принц Джордж совсем не мечтает стать королем, наследник монарха пока имеет другие планы на жизнь. Его отец принц Уильям заявил, что Джордж мечтает стать полицейским и интересуется всем, что с этим связано.

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