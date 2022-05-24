"Декольте до пупа": 52-летння Наоми Кэмпбелл прошлась по красной дорожке

Наоми Кэмпбелл очаровала полонников / Instagram

Британская 52-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл на красной дорожке в Каннах покрасовалась в смелом платье с глубоким декольте. Откровенный наряд, украшенный декоративными перьями, едва прикрыл ее грудь.

Звезда добавила минимум макияжа и ярких аксессуаров, однако все равно приковала к себе внимание гостей Каннского кинофестиваля, пишет Обозреватель.

К папарацци и другим знаменитостям 52-летняя супермодель вышла в вечернем платье в пол черного цвета от итальянского модного дома Valentino. Комбинация пышной юбки и верха в виде двух широких бретелек, прикрывавших только грудь, позволила звезде создать откровенный, но не пошлый лук.

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Ткань наряда была полностью расшита такими же черными перышками, которые развевались при ходьбе и перекликались с угольно-черным цветом волосы Кэмпбелл.

Фото Инстаграм Наоми Кемпбелл

Разбавляли образ другими оттенками белые ленты, завязанные на плечах знаменитости и роскошное колье в виде змеи с голубым камнем на ее шее. Из других аксессуаров на руке супермодели можно было заметить браслеты и кольцо.

Фото Инстаграм Наоми Кемпбелл

На красной дорожке британка появилась без сумочки и на классических черных шпильках, что, несомненно, придавало ей легкость и элегантность.

Напомним, ранее российская актриса, телеведущая и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня, которая около десяти лет выходит на красную дорожку Каннского фестиваля во Франции, в этом году опозорилась на публике.

Несмотря на эффектное платье в пол с открытыми плечами и глубоким декольте, на 42-летнюю россиянку никто не смотрел во время ее дефиле. Более того, фотографы попросту отвернулись от артистки