"Отвернулись все": россиянку высмеяли на красной дорожке в Каннах, когда ни один фотограф не глянул на нее

Виктория Боня оконфузилась в Каннах/ Instagram

Российская актриса, телеведущая и экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Виктория Боня, которая около десяти лет выходит на красную дорожку Каннского фестиваля во Франции, в этом году опозорилась на публике.

Несмотря на эффектное платье в пол с открытыми плечами и глубоким декольте, на 42-летнюю россиянку никто не смотрел во время ее дефиле. Более того, фотографы попросту отвернулись от артистки, пишет Обозреватель.

Конфуз заметила российская журналистка Ксения Собчак и сообщила об этом публике в своем Telegram-канале. Она добавила фото, на котором отчетливо видно, как папарацци отвернули головы от Бони.

"Смотрим на фотографов", – прокомментировала кадр Собчак.

И не только она заприметила позор Бони. В Telegram-канале "НеМалахов" также появился подобный кадр.

"Боня на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Наконец-то фотографы могут передохнУть!" – сказано в сообщении.

В Telegram-канале "Только никому" также поделились позорными фото россиянки.

"Реакция фотографов, когда Боня вышла на красную дорожку Каннского фестиваля, бесценна", – подписали авторы паблика.

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