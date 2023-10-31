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"Дайте время оплакать": все "Друзья" сделали заявление про смерть Мэттью Перри

Анна Подгорная
31 октября 2023, 13:57
Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер рассказали, как переживают утрату близкого друга.
Актерский состав сериала Друзья
Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер впервые заговорили про смерть Мэттью Перри / коллаж: Главред, фото: instagram.com/courteneycoxofficial, Скриншот

Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет в своем дом в Лос-Анджелесе. Тело актера было найдено в джакузи без признаков жизни. Следователи работают над определением причины смерти.

А пока поклонники Перри по всему миру погрузились в траур. Его близкие делятся воспоминаниями про актера и произносят трогательные речи про его яркую жизнь и слишком скорую смерть.

Долгое время молчание хранил актерский состав сериала "Друзья", с которыми Перри работал на протяжении 10 лет. После съемок и до его смерти им всем удалось сохранить теплые, дружеские отношения, поэтому поклонники особенно ждали, когда же они заговорят про его смерть.

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Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер сейчас горюют из-за потери "Чендлера Бинга". Они сделали общее заявление, в котором отметили, что сейчас они не готовы комментировать что-либо - их горе слишком велико, ведь они потеряли члена семьи. Они пообещали, что обязательно вернутся к этой теме, когда оправятся от утраты. Их слова публикует журнал People.

"Мы все абсолютно опустошены потерей Мэтью. Мы были больше, чем просто коллеги по съемочной площадке. Мы семья. Есть так много всего, что можно сказать, но прямо сейчас нам необходимо немного времени, чтобы оплакать и пережить эту непостижимую утрату. Со временем мы скажем больше, когда сможем. На данный момент наши мысли и наша любовь с семьей Мэтти, его друзьями и всеми, кто любил его во всем мире", - гласит заявление, подписанное Энистон, Кудроу, Кокс, Швиммером и Лебланом.

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