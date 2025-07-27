"Дайте Украине оружие": Лайма Вайкуле жестко рассказала о главном

Вайкуле без ужимок и во всеуслышание озвучила важную тезу.

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Лайма Вайкуле про войну в Украине - певица потребовала оружие / коллаж: Главред, фото: instagram.com/laima_vaikule_official

Вкратце:

Лайма Вайкуле продолжает свою публичную поддержку Украины

Артистка отметила, что считает самым главным сейчас

Латвийская певица Лайма Вайкуле публично поддерживает Украину. На четвертый год полномасштабной войны она не изменила своих убеждений.

Во время музыкального фестиваля Laima RendezVous, который она ежегодно организовывает в Юрмале, артистка сделала громкое заявление: завершение войны она назвала самой важной целью, а также потребовала больше оружия для защиты Украины от оккупантов, сообщают Новини.Live.

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"Самое главное сегодня - не скажу ничего нового - чтобы закончилась война. Ничего нет важнее, чем это. Поэтому будем все держать кулаки за то, чтобы война закончилась. Лучше дайте Украине оружие. А музыку мы всегда споем", - под аплодисменты и одобрительные возгласы заявила Лайма Вайкуле.

Лайма Вайкуле про войну в Украине - певица потребовала оружие / t.me/novynylive

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О персоне: Лайма Вайкуле Лайма Вайкуле – латвийская певица и актриса. В августе 2018 года, во время гастролей в Одессе, Вайкуле сказала, что не поедет выступать в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Позже в эфире телеканала Россия-1 певица пояснила, что готова посетить полуостров только после снятия санкций.

В феврале 2022 года выступила с осуждением вторжения России в Украину

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