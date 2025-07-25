"Готовься в суд, куртизанка": на жену Виктора Павлика напала подписчица

Кратко:
- Подписчица разозлилась на Катерину Репяхова
- Что ей ответила блогерша
Жена украинского известного певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова рассказала историю о том, как на нее набросилась подписчица.
На своей странице в Instagram, Репяхова поделилась тем, как подписчице не понравилась реклама кремя для лица, который рекламировала Катерина. Она стала придираться ко внешности знаменитости, называя ее "буратино" и обращаясь к Виктору Павлику "дед".
Подписчица стала говорить, что Катерине не поможет никакой крем, а также сообщила, что у нее школа для особенных детей.
Катерина также поделилась фото подписчицы, которая оскорбляла ее. Та тут же перешла на серьезные оскорбления и угрозы судом.
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Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.
Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.
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О персоне: Виктор Павлик?
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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