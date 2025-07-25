"Готовься в суд, куртизанка": на жену Виктора Павлика напала подписчица

Катерина Репьяхова рекламировала крем и неожиданно нарвалась на хейт от подписчицы.

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Виктор Павлик, Екатерина Репяхова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktorpavlik, instagram.com/repyahovakate

Кратко:

Подписчица разозлилась на Катерину Репяхова

Что ей ответила блогерша

Жена украинского известного певца Виктора Павлика – Екатерина Репяхова рассказала историю о том, как на нее набросилась подписчица.

На своей странице в Instagram, Репяхова поделилась тем, как подписчице не понравилась реклама кремя для лица, который рекламировала Катерина. Она стала придираться ко внешности знаменитости, называя ее "буратино" и обращаясь к Виктору Павлику "дед".

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На Катерину Репьяхову набросилась подписчица / Скриншот Instagram/repyahovakate

Подписчица стала говорить, что Катерине не поможет никакой крем, а также сообщила, что у нее школа для особенных детей.

На Катерину Репьяхову набросилась подписчица / Скриншот Instagram/repyahovakate

На Катерину Репьяхову набросилась подписчица / Скриншот Instagram/repyahovakate

На Катерину Репьяхову набросилась подписчица / Скриншот Instagram/repyahovakate

Катерина также поделилась фото подписчицы, которая оскорбляла ее. Та тут же перешла на серьезные оскорбления и угрозы судом.

На Катерину Репьяхову набросилась подписчица / Скриншот Instagram/repyahovakate

На Катерину Репьяхову набросилась подписчица / Скриншот Instagram/repyahovakate

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Как сообщал Главред, ранее жена Виктора Павлика, бизнесвумен и его концертный директор Екатерина Репяхова, призналась, из-за чего артист ставил ей ультиматумы и угрожал разводом.

Также Виктор Павлик угодил в конфуз с фанатками - на фотосессии после концерта певец смешно отреагировал на близость большого скопления чужих, романтично настроенных женщин.

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О персоне: Виктор Павлик? Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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