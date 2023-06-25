Даниэль Салем разводится с женой из-за сильной ревности

Даниэль Салем сообщил о разводе с женой Марией / коллаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Украинский актер, ведущий и военный Даниэль Салем - заботливый отец. Его страницы в социальных сетях пестреют фото и видео его восьмилетней дочери Луны. Между папой и ребенком, похоже, действительно есть особая связь, а вот с мамой Луны, с которой он в отношениях 17 лет, у Салема не все так радужно.

В интервью для шоу Неймовірна правда про зірок Даниэль признался, что сейчас он вместе с Марией проходит через бракоразводный процесс, который начался еще до полномасштабной войны, но долгое время стоял на паузе.

"Мы сейчас проходим процесс развода. Это было и до полномасштабного вторжения. Заявление было подано, но из-за случившегося оно было поставлено на паузу, не время было об этом говорить. Можно сказать, что сейчас мы проходим этот процесс", - рассказывает он.

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Остается не известным, кто именно стал инициатором разрыва, однако среди главных причин Салем называет ревность супруги и его "отсутствие в этих отношениях". Впрочем, с последним он, похоже, не согласен. "В семье я всегда есть. Я исполняю обязанности. Я считаю что у них должно быть все. Важно, что один желает другому счастья. Самое главное, что есть – это Луна", - делится ведущий.

А вот про свою личную жизнь сейчас Даниэль Салем рассказывать отказался.

Ранее украинская певица Камалия раскрыла подробности ее расставания с пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром, с которым состояла в отношениях 20 лет.

Также новая избранница украинского шоумена Владимира Остапчука, 22-летняя журналистка Екатерина Полтавская, спровоцировала слухи про свою беременность от ведущего.

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