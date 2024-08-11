Дан Балан в Одессе отыграл концерт на украинском языке

Выступление исполнителя состоялось в Одессе в пятницу, 9 августа, в одном из местных клубов.

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Дан Балан покорил украинских зрителей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/danbalan/

Молдавский певец Дан Балан, который поддерживает Украину и даже обращался к нам на украинском языке, впервые с начала полномасштабной войны отыграл концерт в Украине.

Как пишет ТСН, выступление исполнителя состоялось в Одессе в пятницу, 9 августа, в одном из местных клубов. В это время певец приятно удивил украинцев.

Дан Балан вел концерт на украинском языке. Он прекрасно говорит на украинском языке. Правда, некоторые слова ему сложно даются, однако бывший судья украинского проекта Голос, уверенно покорил зрителей.

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Кто такой Дан Балан? Дан Балан – молдавский музыкант, автор песен и продюсер, бывший солист группы O-Zone. Первый и единственный молдавский музыкант, номинированный на премию Грэмми, как соавтор хита Live Your Life в исполнении певицы Рианны и рэпера T.I.

27 февраля выразил свою поддержку в Инстаграмме, опубликовав флаг Украины и слова Тараса Шевченко.

Как раз недавно певец обратился к своим украинским поклонникам на украинском языке.

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Ранее певец Дан Балан написал о возвращении в Украину и опубликовал видео своей велопрогулки в Буковеле.

Напомним, ранее Тина Кароль поделилась с поклонниками роликом с участием фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной. На своей странице в Instagram Тина Кароль подписала ролик лишь смайлами, поэтому не ясно, что именно исполняла Юлия.

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