Дан Балан заговорил на украинском: россияне, как обычно, истерят

Молдавский певец Дан Балан, который на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину находился в Киеве, а затем уехал в Молдову к родным, заговорил со своими подписчиками на украинском языке.
"Привет, Одесса! Я уже в Украине и с нетерпением жду встречи с вами", – сказал артист в Instastories. На новость успели отреагировать россияне, которые, традиционно, устроили истерику.
Кто такой Дан Балан?
Дан Балан – молдавский музыкант, автор песен и продюсер, бывший солист группы O-Zone. Первый и единственный молдавский музыкант, номинированный на премию Грэмми, как соавтор хита Live Your Life в исполнении певицы Рианны и рэпера T.I.
27 февраля выразил свою поддержку в Инстаграмме, опубликовав флаг Украины и слова Тараса Шевченко.
Сам артист часто приезжает в Украину и откровенно осудил военное вторжение России в Украину.
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Напомним, ранее певец Дан Балан написал о возвращении в Украину и опубликовал видео своей велопрогулки в Буковеле.
Напомним, ранее Тина Кароль поделилась с поклонниками роликом с участием фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлии Саниной. На своей странице в Instagram Тина Кароль подписала ролик лишь смайлами, поэтому не ясно, что именно исполняла Юлия.
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