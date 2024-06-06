Дама на стиле: Сеть растаяла от модного лука 2-месячной дочери Лилии Ребрик

В средине марта украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик стала мамой в третий раз. Она родила своему мужу, танцору Андрею Дикому, еще одну дочь.
С тех пор крошечная Аделина "рвет" Сеть очаровательными фото и видео, которыми делится ее звездная мама в своем блоге в Instagram. Так недавно девочка, которой со дня на день исполнится три месяца, появилась на странице Лилии Ребрик в стильном луке.
Ведущая нарядила малышку в нежно-лимонный комбинезончик и белые носочки, а дополнила образ дерзкой повязкой с зеленым бантом и солнцезащитными очками. "Будь на стиле", - подписала снимок Ребрик.
В комментариях к снимку подписчики ведущей в восторге от нее и ее обаятельных детей: "Які красиві та чарівні", "Така солодка булочка", "Все, Лілю, Ваші дівки Вас переплюнули вже, ну такі ж гарнющі", "Маленька кнопка чарівна. Дуууже серйозна", и т.д.
Кто такая Лилия Ребрик?
Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).
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