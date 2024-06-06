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Дама на стиле: Сеть растаяла от модного лука 2-месячной дочери Лилии Ребрик

Анна Подгорная
6 июня 2024, 18:36
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В таком наряде хоть на пляж, хоть в ресторан, хоть покорять мир, пока мама не видит.
Лилия Ребрик с детьми
Лилия Ребрик новости - Лилия Ребрик показала модный наряд младшей дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

В средине марта украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик стала мамой в третий раз. Она родила своему мужу, танцору Андрею Дикому, еще одну дочь.

С тех пор крошечная Аделина "рвет" Сеть очаровательными фото и видео, которыми делится ее звездная мама в своем блоге в Instagram. Так недавно девочка, которой со дня на день исполнится три месяца, появилась на странице Лилии Ребрик в стильном луке.

Ведущая нарядила малышку в нежно-лимонный комбинезончик и белые носочки, а дополнила образ дерзкой повязкой с зеленым бантом и солнцезащитными очками. "Будь на стиле", - подписала снимок Ребрик.

видео дня

В комментариях к снимку подписчики ведущей в восторге от нее и ее обаятельных детей: "Які красиві та чарівні", "Така солодка булочка", "Все, Лілю, Ваші дівки Вас переплюнули вже, ну такі ж гарнющі", "Маленька кнопка чарівна. Дуууже серйозна", и т.д.

Лилия Ребрик и Аделина
Лилия Ребрик новости - Лилия Ребрик показала модный наряд младшей дочери / instagram.com/liliia.rebrik

Кто такая Лилия Ребрик?

Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

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Ранее украинский писатель, поэт и лидер группы Жадан і Собаки Сергей Жадан сообщил, что вступил в ВСУ, и показал первые кадры с военных учений в форме и с оружием.

Также музыкант, комик и волонтер Владимир Дантес удивил андрогинным луком в стиле старого Голливуда с ярким макияжем, накладными ресницами и бриллиантами. Сеть встретила его преображение неоднозначно.

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