"Cумно, сумно аж за край": Ротару отреагировала на войну России против Украины

София Ротару

Певица София Ротару неоднозначно отреагировала на военное вторжение России в Украину.

"Cумно, сумно аж за край... Независимость и Свобода стоит дорого - это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины. Эти факты разрывают мое сердце на части!", - написала певица на своей страничке в Instagram.

По ее словам, она сейчас находится в Киеве.

"Молюсь за наших защитников и мир в Украине! Пишу этот текст, и да, мои руки трясутся. Трясутся, потому что по всей Украине идут жестокие бои…Сил нам всем и Мира!", - написала Ротару.

Напомним, ранее украинская певица Светлана Лобода, которая последние четыре года жила в России, обратилась к своим фанатам с просьбой сделать хоть что-то, чтобы война в Украине прекратилась.

Также мы писали, что всемирно известная певица Мадонна выступила в поддержку Украины. На своей странице в Instagram она заявила, что "бессмысленное и алчное" вторжение России в Украину должно быть остановлено.

Читайте также: