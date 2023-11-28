"Чудом остался с волосами": Андре Тан рассказал про визит Пэрис Хилтон в Киев

Светская львица навела настоящий переполох в украинской столице и "подарила" украинскому кутюрье несколько бессонных ночей.

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Пэрис Хилтон в Киеве - Андре Тан поделился воспоминаниями про модель / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/andre_tan_official

Украинский дизайнер Андре Тан в 2011 году совершил для отечественного мира фэшн небывалое - он пригласил на свой показ в качестве модели светскую львицу и тусовщицу Пэрис Хилтон, которая тогда с гордостью носила звание "плохой девочки". К превеликому удивлению модельера Пэрис согласилась, и на несколько дней посетила Киев.

Это знакомство Тан запомнил на всю жизнь. Воспоминанием о светской львице и экстремальном модном показе он поделился на своей странице в Instagram.

Андре показал фото с Хилтон в восхитительном желтом платье с вырезом-сеткой и фантазийным подолом, который красиво развевался, когда светская львица гордо вышагивала по подиуму. Этот лук Андре Тан создавал в ночь перед показом, так как в последний момент тусовщица отказалась от наряда, который ей приготовили заранее.

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"Первые полтора дня ее пребывания я был просто неживой. Пэрис не нравилось все – визажист, парикмахер. Мы не могли найти ей туфли 42 размера. И ее платье я создал за одну ночь. Пришлось срочно придумывать новый образ. Та еще ночь была... Когда вспоминаю, так мороз по коже", - рассказал кутюрье.

После модного показа, который прошел с оглушительным успехом, Пэрис Хилтон закатила в Киеве громкую вечеринку, с последствиями которой пришлось справляться Андре Тану: "Она закатила громкую вечеринку, где, конечно, перебрала. А мне разгребать... Я не знаю, как я остался с волосами тогда". Впрочем, он отмечает, что ни капли не сожалеет обо всем этом, и без раздумий повторил бы такую авантюру снова.

Пэрис Хилтон в Киеве - Андре Тан поделился воспоминаниями про модель / instagram.com/andre_tan_official

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