Жена Бориса Джонсона похвасталась восхитительной фигурой в бикини

Общественная деятельница и третья жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Джонсон (Саймондс) - мама троих детей политика. Причем младшему из них, мальчику по имени Фрэнки, едва исполнилось 4 месяца.
Тем не менее Кэрри сумела отправилась с тремя малышам на отдых. И действительно нашла время, чтобы отдохнуть!
На своей странице в Instagram многодетная мама показала, как на тропическом курорте она и трое детей блаженно лежат под пальмами, наслаждаются океаническим бризом и солнечным теплом. Однако Джонсон удалось не только расслабленно и умиротворенно побездельничать на пляже, пока малыши резвятся в песке и на мелководье.
Кэрри не отказала себе в удовольствии активного отдыха - жена Бориса Джонсона арендовала падлборд и вдоволь насладилась волнами. При этом она не упустила случай похвастаться великолепной фигурой в белоснежном бикини - глядя на ее подтянутый животик и стройные ножки, даже не верится, что за последние три года она родила троих.
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