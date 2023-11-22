Жена Бориса Джонсона похвасталась восхитительной фигурой в бикини

Кэрри Саймондс родила лишь 4 месяца назад, но выглядит так, будто последнее время она круглыми сутками занимается в спортзале.

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Кэрри Джонсон показала, как выглядит ее фигура после третьих родов / коллаж: Главред, фото: instagram.com/carrielbjohnson

Общественная деятельница и третья жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Джонсон (Саймондс) - мама троих детей политика. Причем младшему из них, мальчику по имени Фрэнки, едва исполнилось 4 месяца.

Тем не менее Кэрри сумела отправилась с тремя малышам на отдых. И действительно нашла время, чтобы отдохнуть!

На своей странице в Instagram многодетная мама показала, как на тропическом курорте она и трое детей блаженно лежат под пальмами, наслаждаются океаническим бризом и солнечным теплом. Однако Джонсон удалось не только расслабленно и умиротворенно побездельничать на пляже, пока малыши резвятся в песке и на мелководье.

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Кэрри не отказала себе в удовольствии активного отдыха - жена Бориса Джонсона арендовала падлборд и вдоволь насладилась волнами. При этом она не упустила случай похвастаться великолепной фигурой в белоснежном бикини - глядя на ее подтянутый животик и стройные ножки, даже не верится, что за последние три года она родила троих.

Кэрри Джонсон показала, как выглядит ее фигура после третьих родов / instagram.com/carrielbjohnson

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